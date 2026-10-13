Marc Marquez Geram Pembalap MotoGP Diancam Sanksi jika Absen Event Promosi

MARC Marquez merasa geram setelah mendengar adanya ancaman sanksi buat pembalap jika absen dari event promosi di suatu pekan balapan. Ia merasa, hal tersebut tidak seharusnya diberlakukan.

Jelang MotoGP Mandalika 2026 akhir pekan lalu, muncul kabar soal kewajiban pembalap mengikuti event promosi mulai musim depan. Bila absen, mereka bisa dikenai denda hingga 5.000 Euro (setara Rp100 juta)!

Aturan ini berlaku untuk ‘Hero Walk’ yang diadakan setiap Minggu pagi jelang balapan. Pembalap harus menghabiskan minimal 10 menit untuk menyapa penggemar dan mengikuti event promosi.

1. Makin Berat

Masalahnya, jenis sanksi yang dikenakan akan semakin berat jika absen untuk kali kedua, ketiga, dan seterusnya. Paling berat, mereka bisa saja dihukum yang berkaitan dengan sisi olahraga.

MotoGP seperti hendak menindak tegas minimnya kepatuhan pembalap untuk mendekatkan diri dengan penggemar. Marquez sendiri pernah disorot gara-gara tindakannya di MotoGP Jepang 2026.

Ketika itu, Marquez memutuskan tidak ikut balapan gokart sebagai bagian dari event promosi di Sirkuit Mobility Resort Motegi, Motegi, Jepang. Ia malah diwakilkan oleh pemeran pengganti.