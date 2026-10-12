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HOME SPORTS MOTOGP

Pesan Marc Marquez untuk Maximo Quiles yang Juara Moto3 2026

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 12 Oktober 2026 |16:34 WIB
Pesan Marc Marquez untuk Maximo Quiles yang Juara Moto3 2026
Maximo Quiles juara Moto3 2026. (Foto: Instagram/@asparteam)
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PEMBALAP Ducati Lenovo, Marc Marquez, memberi pesan kepada juara dunia Moto3 2026, Maximo Quiles. Ia meminta kepada Maximo Quiles untuk tetap membumi alias tidak cepat puas dengan pencapaian sejauh ini.

“Maximo Quiles memiliki bakat yang sangat besar. Sekarang ia mungkin masih berada di awang-awang selama beberapa hari setelah menjadi juara, tetapi ia harus tetap membumi dan terus bekerja keras,” kata Marc Marquez soal Maximo Quiles, Okezone mengutip dari GPOne, Senin (12/10/2026).

Maximo Quiles juara Moto3 2026. (Foto: Instagram/@maximoquiles28)
Maximo Quiles juara Moto3 2026. (Foto: Instagram/@maximoquiles28)

1. Maximo Quiles Dominan di Moto3 2026

Moto3 2026 merupakan musim kedua Maximo Quiles eksis di kelas Moto3. Musim lalu, ia finis di posisi tiga dengan 274 angka, terpaut 89 poin dari Jose Antonio Rueda yang keluar sebagai juara.

Setelah finis ketiga di Moto3 2025, Maximo Quiles bangkit musim ini. Dalam 18 seri awal Moto3 2026, rider asal Spanyol itu mengoleksi 351 angka, unggul 132 poin atas David Almansa di posisi dua.

Berhubung musim tinggal menyisakan lima seri lagi, itu berarti hanya 125 angka yang diperebutkan. Karena itu, David Almansa maupun rider Moto3 lain sudah tak mungkin mengejar perolehan poin Maximo Quiles lagi.

 

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