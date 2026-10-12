Kisah Maximo Quiles, Anak Didik Marquez Bersaudara yang Raih Juara Dunia Moto3 di Mandalika 2026

JAKARTA - Kisah Maximo Quiles, anak didik Marquez bersaudara yang raih juara dunia Moto3 di Mandalika 2026 bakal diulas. Pembalap CFMOTO Gaviota Aspar Team itu total telah mengumpulkan 351 poin sehingga posisinya sudah tak mampu dikejar pesaing terdekatnya.

1. Maximo Quiles Juara Moto3 2026

Pembalap Liqui Moly Dynavolt Intact GP, David Almansa, yang berada di posisi 2 mengumpulkan 219 poin atau tertinggal 132 dari Maximo Quiles. Dengan 5 seri Moto3 2026 yang tersisa, Maximo Quiles mampu mengunci gelar juara.

Pada Moto3 Mandalika 2026 pada Minggu (11/10/2026), David Almansa yang memulai balapan dari posisi terdepan harus unggul dari Maximo Quiles. Hal ini sebagai upaya untuk mempertahankan gelar juarnya.

Sementara Maximo Quiles yang start dari posisi 6 terus mengintip posisi di depannya. Ia kemudian berhasil mengambil alih posisi terdepan pada lap ketiga.

Maximo Quiles di Moto3 Mandalika 2026 (Instagram/@maximoquiles28)

Ia lalu mampu menjaga posisi terdepan hingga akhirnya keluar sebagai juara Moto3 Mandalika 2026. Sementara David Almansa harus puas finish di urutan kedua.

Atas hasil ini, Maximo Quiles berhasil menjadi juara Moto3 2026. Melansir laman MotoGP, Senin (12/10/2026), ia menjadi pembalap keempat dalam sejarah yang berhasil memenangkan Kejuaraan di kelas mana pun saat balapan masih menyisakan lima seri lagi. Pencapaiannya ini membuatnya sejajar dengan nama-nama besar seperti Marc Marquez, Giacomo Agostini, dan Mike Hailwood.

2. Perjalanan Karier Maximo Quiles

Pembalap kelahiran 2008 itu memulai karier balapnya sejak usia dini. Ia sempat mencuri perhatian saat membalap dengan motor minibike, sebelum meniti karier di kancah balap Spanyol.

Pada 2021, ia kemudian debut di European Cup. Pada musim debutnya itu, ia mencatat 3 kemenangan dan 5 podium.

Melanjutkan performa impresifnya pada dua musim berikutnya, Quiles kembali meraih kemenangan pada 2022 sebelum akhirnya bersaing memperebutkan gelar juara pada 2023. Bintang asal Spanyol ini bergabung dengan tim Aspar, meraih lima kemenangan, dan merebut gelar juara European Cup 2023.