Aprilia Berjaya di MotoGP Mandalika 2026, Sapu Bersih 4 Besar!

Aprilia Berjaya di MotoGP Mandalika 2026, Sapu Bersih 4 Besar! (Instagram/@marcobez72)

JAKARTA - Tim Aprilia berjaya dalam MotoGP Indonesia di Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Minggu (11/10/2026). Keempat pembalap tim tersebut finish di urutan terdepan.

1. Aprilia Sapu Bersih 4 Besar

Di posisi pertama, pembalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi berhasil unjuk kualitasnya. Marco memang memulai balapan dari barisan pertama setelah berduel sengit dengan Raul Fernandez.

Raul Fernandez adalah pembalap tim satelit Aprilia, Trackhouse. Ia finish di urutan kedua pada MotoGP Mandalika 2026.

Pembalap Aprilia lainnya, Jorge Martin, finish di urutan ketiga. Ia berada di posisi tersebut setelah memulai balapan dari barisan kedua.

Dominasi Aprilia berlanjut di barisan keempat, posisi itu dihuni pembalap Trackhouse Ai Ogura.

MotoGP Mandalika (@marcobez72)

Ai sebelumnya start dari barisan ketiga. Namun, ia bisa merangsek keempat besar jelang akhir balapan.

Sementara itu, posisi kelima ditempati pembalap Red Bull KTM Factory Pedro Acosta. Dia memulai balapan dari barisan ketiga.

Sementara itu, usai balapan di MotoGP Mandalika 2026, Jorge Martin berhasil merebut kembali posisi puncak klasemen sementara MotoGP 2026 usai seri MotoGP Mandalika 2026. Jorge Martin berada di posisi puncak dengan 355 poin.

Sebelumnya, posisi puncak ditempati pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, usai sprint race MotoGP Mandalika 2026, Sabtu (10/10/2026). Marc Marquez mengoleksi 343 poin dengan unggul 4 poin dari Jorge Martin.