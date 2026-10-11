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Klasemen MotoGP 2026 Usai Main Race MotoGP Mandalika 2026: Jorge Martin Kembali Kudeta Marc Marquez

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 11 Oktober 2026 |15:33 WIB
Klasemen MotoGP 2026 Usai Main Race MotoGP Mandalika 2026: Jorge Martin Kembali Kudeta Marc Marquez
Klasemen MotoGP 2026 Usai Main Race MotoGP Mandalika 2026: Jorge Martin Kembali Kudeta Marc Marquez (Instagram/@89jorgemartin)
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JAKARTA - Pembalap Aprilia Racing, Jorge Martin, berhasil merebut kembali posisi puncak klasemen sementara MotoGP 2026 usai seri MotoGP Mandalika 2026. Jorge Martin berada di posisi puncak dengan 355 poin.

1. Jorge Martin Kudeta Marc Marquez

Sebelumnya, posisi puncak ditempati pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, usai sprint race MotoGP Mandalika 2026, Sabtu (10/10/2026). Marc Marquez mengoleksi 343 poin dengan unggul 4 poin dari Jorge Martin. 

Namun, usai balapan utama MotoGP Mandalika 2026, pemuncak klasemen kembali berubah. Kini, Marc Marquez tertinggal 2 poin dari Jorge Martin. 

Sementara urutan ketiga ditempati pembalap Aprilia Racing, Marco Bezzecchi, dengan 309 poin. Pembalap asal Italia itu terus menjaga jarak dengan duo teratas. 

Marc Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)
Marc Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)

2. Klasemen MotoGP 2026

Berikut klasemen sementara MotoGP 2026 usai MotoGP Mandalika : 

1. Jorge Martin - Aprilia Racing (355 poin)

2. Marc Marquez - Ducati Lenovo Team (353 poin)

3. Marco Bezzecchi - Aprilia Racing (309 poin)

4. Ai Ogura - SuperFile Trackhouse MotoGP Team (259 poin)

5. Pedro Acosta - Red Bull KTM Factory Racing (258 poin)

6. Fabio Di Giannantonio - Pertamina Enduro VR46 Racing Team (245 poin)

7. Raul Fernandez - SuperFile Trackhouse MotoGP Team (236 poin)

8. Alex Marquez - BK8 Gresini Racing MotoGP (172 poin)

9. Francesco Bagnaia - Ducati Lenovo Team (166 poin)

10. Fermin Aldeguer - BK8 Gresini Racing MotoGP (125 poin)

11. Enea Bastianini - Red Bull KTM Tech3 (122 poin)

12. Luca Marini - Honda HRC Castrol (108 poin)

13. Brad Binder - Red Bull KTM Factory Racing (104 poin)

14. Fabio Quartararo - Monster Energy Yamaha MotoGP Team (74 poin)

15. Diogo Moreira - Pro Honda LCR (74 poin)

 

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