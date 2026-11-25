Profil Giacomo Agostini, Legenda Balap MotoGP

PROFIL Giacomo Agostini, legenda balap MotoGP menarik untuk diulas. Pembalap asal Italia ini mendominasi Kejuaraan Dunia Grand Prix pada akhir 1960-an hingga 1970-an.

Selama 14 tahun berkarier, ia meraih 15 gelar juara dunia dan memenangi 122 Grand Prix. Pencapaian itu membuatnya dikenal luas sebagai pembalap terbaik sepanjang masa. Namanya pun masih sering disebut hingga kini, terutama setiap kali pembalap modern mendekati rekor-rekornya.

Lantas, seperti apa sosok dari Giacomo Agostini, legenda balap MotoGP dunia ini? Berikut adalah ulasannya.

1. Profil dan Perjalanan Karier Giacomo Agostini

Dilansir dari laman resmi MotoGP, Giacomo Agostini lahir di Brescia, Italia, pada 16 Juni 1942. Selama berkarier, Agostini hampir selalu menjadi yang terdepan di kelas 350cc dan 500cc.

Berkat dominasi tersebut, Agostini berhasil mengoleksi 15 gelar juara dunia yang terdiri atas delapan gelar di kelas 500cc dan tujuh gelar di kelas 350cc. Kelas 500cc merupakan cikal bakal MotoGP dan menjadi kelas utama balap motor dunia saat ini.

Sebelum tampil di level dunia, Agostini lebih dulu dikenal lewat balap tanjakan (hillclimb) di Eropa. Pada 1964, ia membela tim Morini di dua seri Kejuaraan Dunia pada kelas 250cc. Setahun kemudian, Agostini direkrut MV Agusta dan menjadi rekan setim Mike Hailwood.

Keduanya sama-sama turun di kelas 350cc dan 500cc. Pada musim pertamanya bersama tim tersebut, Agostini memenangi balapan di kedua kelas. Namun, ia hanya finis sebagai runner-up di klasemen akhir.

Gelar dunia pertama Agostini datang pada 1966 di kelas 500cc. Ia mengunci gelar juara kelas 500cc di seri pamungkas musim tersebut. Pola yang sama berlanjut pada 1967. Agostini kembali menjadi runner-up di kelas 350cc, lalu menjuarai kelas 500cc setelah menang di seri penutup.

Setelah Honda meninggalkan Grand Prix, MV Agusta memasuki masa keemasan. Bersama tim asal Italia itu, Agostini menjuarai kelas 350cc dan 500cc sekaligus selama lima musim beruntun.

Dalam periode 1968 hingga 1972, tidak ada pembalap yang mampu mengalahkannya di kejuaraan. Pada 1973, ia kembali menjadi juara dunia kelas 350cc. Gelar itu menjadi yang ke-13 dan terakhir bagi Agostini bersama MV Agusta. Di musim yang sama, rekan setimnya, Phil Read, memutus rentetan kemenangan Agostini di kelas 500cc.