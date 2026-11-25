Kisah Marc Marquez, Tak Berharap Dapat Ucapan Selamat Juara Dunia dari Valentino Rossi

MARC Marquez mengaku belum menerima pesan ucapan selamat dari Valentino Rossi usai menyegel gelar juara dunia MotoGP 2026. Pembalap Ducati berusia 33 tahun itu juga menegaskan dirinya tidak menanti-nantikan pesan apa pun dari sang rival abadi.

Gelar prestisius tersebut baru saja dikunci Marquez pada MotoGP Portugal 2026 akhir pekan lalu setelah bangkit dari ketertinggalan 102 poin pada awal musim. Pencapaian ini menjadikannya peraih delapan gelar juara dunia kelas premier sekaligus 10 gelar Grand Prix secara keseluruhan, melampaui koleksi gelar Rossi.

1. Tetap Menaruh Hormat pada Rossi

Situasi hubungan keduanya memang masih diselimuti tensi setelah beberapa pekan sebelumnya Rossi kembali menuding Marquez merebut gelar juara dunia ke-10 miliknya pada musim 2015. Menanggapi bungkamnya sang legenda Italia dalam sebuah acara di Madrid pada Senin 23 November 2026, Marquez memilih bersikap realistis.

Meski tidak mengharapkan ucapan selamat, Marquez tetap mengakui peran besar Rossi dalam perjalanan kariernya di dunia balap motor. Ia menyebut sosok berjuluk The Doctor itu pernah menjadi sumber inspirasi baginya.

"Tidak, saya tidak mengharapkannya. Saya mengharapkan sesuatu dari orang-orang yang bisa berkontribusi dalam hidup saya. Valentino telah berkontribusi banyak; dia pernah menjadi inspirasi," ungkap Marquez, mengutip dari Crash, Rabu (25/11/2026).

Valentino Rossi vs Marc Marquez, MotoGP Belanda 2015. Sirkuit Assen. MotoGP

Marquez pun menilai ketidakharmonisan di antara mereka sebagai hal wajar, sembari menyinggung pencapaiannya yang kini menyamai rekor 10 gelar milik Giacomo Agostini.

"Selain itu, Anda tidak harus akur dengan semua orang. Saya lebih sering berselisih dengannya, mungkin karena kami sama-sama berzodiak Aquarius. Namun, kita harus realistis, saya sangat menghormatinya," sambung Marquez.

"Pensiun dengan 10 atau 11 gelar tidak akan mengubah hidup saya, tetapi memang benar bahwa menyamai rekor Agostini adalah salah satu perasaan terbaik. Sampai nanti ada seseorang yang menyamai atau melampaui kami, dan saya berharap bisa melihatnya," tambahnya.