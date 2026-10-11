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Hasil Sesi Pemanasan MotoGP Mandalika 2026: Marco Bezzecchi Tercepat Kalahkan Marc Marquez!

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 11 Oktober 2026 |10:43 WIB
Hasil Sesi Pemanasan MotoGP Mandalika 2026: Marco Bezzecchi Tercepat Kalahkan Marc Marquez!
Marco Bezzecchi tercepat di sesi pemanasan MotoGP Mandalika 2026 . (Foto: Instagram/@marcobez72)
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PEMBALAP Aprilia Racing, Marco Bezzecchi, keluar sebagai yang tercepat di sesi pemanasan atau warming up MotoGP Mandalika 2026 yang berlangsung di Sirkuit Mandalika, Minggu (11/10/2026) pagi WIB. Rider asal Italia itu mencatatkan waktu terbaik 1 menit 29.617 detik, unggul atas pemenang Sprint Race MotoGP Mandalika 2026, Marc Marquez (Ducati Lenovo), yang menempati posisi tiga.

1. Ambisi Bangkit Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi sejatinya tampil gemilang di rangkaian MotoGP Mandalika 2026. Ia tercatat menempati posisi dua di sesi kualifikasi dan akan start dari posisi tersebut pada balapan yang digelar mulai pukul 14.00 WIB.

Marco Bezzecchi beraksi di MotoGP Mandalika 2026 (Foto: Instagram/@aprilia)
Marco Bezzecchi beraksi di MotoGP Mandalika 2026 (Foto: Instagram/@aprilia)

Namun, saat Sprint Race MotoGP Mandalika 2026 digelar pada Sabtu 10 Oktober 2026 siang WIB, nasib apes menimpanya. Mantan anak didik Valentino Rossi itu mengalami kecelakaan setelah bersenggolan dengan Raul Fernandez (Trackhouse Racing Team) saat hendak melewati tikungan satu Sirkuit Mandalika.

Akibatnya, dua pembalap di atas terjatuh dan gagal melanjutkan balapan. Padahal, Raul Fernandez dan Marco Bezzecchi start dari posisi pertama dan kedua.

2. Marc Marquez Melesat Lagi?

Kecelakaan yang dialami Raul Fernandez dan Marco Bezzecchi dimanfaatkan Marc Marquez. Start dari posisi empat, The Baby Alien -julukan Marc Marquez- keluar sebagai pemenang.

 

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