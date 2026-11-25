Marc Marquez Lampaui Gelar Juara MotoGP Valentino Rossi, Sudah Waktunya Pensiun?

MARC Marquez sukses melampaui Valentino Rossi dengan 10 gelar juara dunia di balap motor. Sudah tepatkah untuk pensiun?

Marquez berhasil mengunci gelar juara dunia MotoGP 2026 di Sirkuit Internasional Algarve, Portimao, Portugal, Minggu 22 November malam WIB. Itu adalah titel kedelapannya di kelas premier sejak promosi pada 2013.

1. Koleksi Gelar Juara

Marc Marquez juara dunia MotoGP 2026. (Foto: Instagram/ducaticorse)

Catatan itu membawa Marquez menyamai gelar juara dunia kelas premier milik Giacomo Agostini. Ia sekaligus melewati koleksi milik idola sekaligus rival beratnya, Valentino Rossi, yang tujuh kali jadi kampiun.

Total, Marquez sudah mengoleksi 10 gelar juara dunia di semua kelas. Delapan diraih di MotoGP, satu di Moto3 atau 125cc, dan satu lagi di Moto2 atau 250cc. Rossi sendiri sama-sama punya satu gelar di dua kelas tersebut.

Sukses melewati capaian sang idola bahkan disebut sebagai yang terbaik sepanjang masa, Marquez diprediksi akan pensiun. Pendapat itu dilontarkan oleh mantan pesaingnya di Moto2 atau 250cc, yakni Stefan Bradl.

“Pertanyaannya, sampai di mana Marc akan menemukan kedamaian dalam dirinya. Saya pikir dia akan pensiun jika memenangi gelar (juara dunia) sekarang dan melewati Valentino Rossi,” kata Bradl beberapa waktu lalu.

2. Kontrak

Marquez sendiri tidak menampik keinginan untuk gantung helm ada di benaknya. Tapi, ia menegaskan masih memiliki kontrak selama dua tahun dengan Ducati Corse hingga 2028.

“Saya memiliki kontrak dengan Ducati untuk 27 serta 28. Dan, selama saya merasa sehat dan termotivasi, niat saya adalah untuk terus menikmati gairah saya,” kata Marquez dalam konferensi pers di Madrid, Spanyol, dinukil dari Grande Premio, Rabu (25/11/2026).

Memang, Rossi sudah tidak mungkin mengejar jumlah gelar juaranya karena sudah pensiun. Tapi, Marquez justru masih bisa memecahkan sejumlah rekor yang dimiliki pria asal Italia tersebut.