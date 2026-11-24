Mengapa Motor Ducati Selalu Berwarna Merah? Ternyata Ini Sejarahnya

JAKARTA - Mengapa motor balap tim Ducati identik dengan warna merah? Pertanyaan ini mungkin pernah terlintas ketika melihat motor pabrikan asal Italia tersebut melaju di lintasan balap. Warna merah yang mencolok seolah sudah menjadi ciri khas Ducati, baik pada motor balap maupun sejumlah model produksi mereka.

Namun, warna merah tidak serta-merta menjadi identitas Ducati sejak awal berdiri. Ada perjalanan panjang hingga warna tersebut melekat kuat pada merek yang dikenal dengan motor sport berperforma tinggi ini.

Lantas, bagaimana sejarah penggunaan warna merah pada motor Ducati?

Alasan Warna Merah Menjadi Identitas Motor Ducati

Mengutip laman resmi Ducati, Rabu (25/11/2026), hubungan antara merek tersebut dan warna merah tidak terlepas dari tradisi balap Italia. Secara historis, merah merupakan warna yang mewakili Italia dalam dunia balap. Tradisi ini bermula pada 1920-an, ketika organisasi balap internasional yang saat itu bernama AIACR menetapkan warna khusus untuk masing-masing negara.

Dalam tradisi tersebut, Prancis menggunakan warna biru, Inggris hijau, Jerman perak, sedangkan Italia identik dengan merah. Seiring berjalannya waktu, warna-warna tersebut menjadi simbol kebanggaan nasional sekaligus identitas negara dalam kompetisi balap.

Namun, Ducati tidak langsung menjadikan merah sebagai warna khasnya. Pada masa-masa awal, sepeda motor Ducati diproduksi dalam berbagai pilihan warna, seperti abu-abu, biru muda, dan biru tua. Di lintasan balap, warna merah memang sudah digunakan, tetapi cenderung memiliki nuansa merah marun yang berbeda dari Ducati Red seperti sekarang.

Marc Marquez melaju di MotoGP Malaysia 2026 (Foto: Ducati Corse)

Perubahan mulai terjadi pada era 1980-an. Ketika menata kembali identitas mereknya, Ducati mencari warna yang mampu merepresentasikan semangat Italia sekaligus karakter sport yang ingin ditonjolkan. Perusahaan kemudian menilai merah sebagai warna yang paling tepat untuk menggambarkan karakter tersebut.

Salah satu tonggak pentingnya adalah kehadiran Ducati Paso pada 1986. Motor ini menjadi model produksi pertama yang secara definitif menggunakan Ducati Red sebagai warna identitas. Paso juga merupakan sepeda motor Ducati pertama yang dirancang oleh Massimo Tamburini. Kini, salah satu unitnya dipajang di Museum Ducati di Borgo Panigale, Italia.

Sejak saat itu, warna merah semakin melekat sebagai identitas visual Ducati. Namun, perjalanan penggunaannya pada motor balap tidak selalu berjalan mulus.

Di ajang MotoGP, tampilan motor selama bertahun-tahun turut dipengaruhi kebutuhan sponsor dan visibilitas saat disiarkan di televisi. Hal tersebut membuat warna merah pada motor Ducati beberapa kali tampil dengan kombinasi warna lain, termasuk putih.