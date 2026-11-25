5 Pembalap yang Jalani Balapan Terakhir di MotoGP Valencia 2026, Nomor 1 Murid Valentino Rossi

Berikut lima pembalap yang jalani balapan terakhir di MotoGP Valencia 2026 (Foto: VR46 Racing Team)

BERIKUT lima pembalap yang jalani balapan terakhir di MotoGP Valencia 2026. Salah satunya adalah murid Valentino Rossi, Franco Morbidelli!

MotoGP 2026 memasuki seri terakhir. Balapan bertajuk MotoGP Valencia 2026 itu akan digelar di Sirkuit Ricardo Tormo, Cheste, Spanyol, 27-29 November.

Seri ini akan menjadi perpisahan bagi lima pembalap dengan ajang MotoGP. Sebab, mereka tidak mendapat kursi untuk kembali mengaspal musim depan. Siapa saja? Simak ulasan berikut ini.

5 Pembalap yang Jalani Balapan Terakhir di MotoGP Valencia 2026

1. Franco Morbidelli

Murid pertama Valentino Rossi ini akan berpisah dengan panggung MotoGP yang sudah diikutinya sejak 2018. Yang menarik, tim terakhir yang dibela Morbidelli adalah VR46 milik sang mentor!

Musim depan, pembalap berpaspor Italia ini akan mentas di World Superbike. Walau gagal jadi juara dunia, Morbidelli punya catatan tiga kemenangan dan delapan podium dari 142 balapan di kelas premier.

2. Maverick Vinales

Nasib sial dialami rekan setim Valentino Rossi di Yamaha pada era 2017-2020 ini. Sebab, Vinales kehilangan kursinya di Red Bull KTM Tech3. Ia pun harus menepi dari gelaran MotoGP musim depan.

Padahal, Vinales sempat digadang-gadang jadi calon juara dunia saat debut pada 2015. Sayangnya, potensi pria asal Spanyol ini tak pernah benar-benar tercapai dengan maksimal.

3. Alex Rins

Pembalap asal Spanyol ini sempat cukup diperhitungkan ketika mentas bersama Suzuki. Sejumlah kemenangan pernah diraih Rins termasuk saat membesut LCR Honda pada 2023.

Sayangnya, kombinasi cedera serta performa motor Yamaha YZR-M1 yang jeblok, membuatnya menghabiskan tiga tahun terakhir di barisan belakang. Rins akan keluar dari MotoGP di akhir musim ini.