Absen di Seri Penutup Valencia, Karier MotoGP Maverick Vinales Berakhir Lebih Cepat

VALENCIA – Karier balap Maverick Vinales di kelas utama MotoGP tampaknya harus berakhir lebih cepat dari perkiraan. KTM secara resmi mengumumkan pembalap asal Spanyol tersebut dipastikan absen pada seri penutup musim 2026 di GP Valencia akhir pekan ini, 27-29 November 2026.

Keputusan pahit ini menjadi lanjutan dari rentetan masalah fisik yang membelit peraih 10 kemenangan balapan MotoGP tersebut. Vinales terus berjuang memulihkan cedera bahu rumit yang dialaminya akibat kecelakaan pada MotoGP Jerman di Sachsenring pada Juli 2025 lalu.

Meski telah menjalani operasi korektif pada awal tahun ini serta berulang kali menepi untuk fokus menjalani perawatan, kondisinya tak kunjung membaik. Setelah sempat mundur dari seri Portugal usai sesi latihan bebas pertama (FP1), Vinales kini terpaksa melewatkan putaran ke-22 sekaligus seri pamungkas musim 2026 di hadapan publiknya sendiri.

1. Masa Depan di MotoGP Kian Tertutup

Absennya Vinales di Valencia menandai akhir yang mengecewakan bagi perjalanannya di ajang balap motor paling bergengsi tersebut. Tanpa kursi balap yang diamankan untuk musim 2027, karier pembalap berusia 31 tahun itu di MotoGP secara efektif berakhir.

Jorge Lorenzo bersama Maverick Vinales. (Foto: Instagram/jorgelorenzo99)

Situasi kian sulit karena hingga saat ini Vinales belum mendapatkan peran sebagai pembalap penguji (test rider) di tim mana pun. Walaupun ia masih menegaskan membalap di MotoGP tetap menjadi prioritas utamanya, peluang untuk kembali ke grid pada masa mendatang terbilang sangat berat.

Untuk mengisi kekosongan posisi di tim Red Bull KTM Tech3 akhir pekan ini, KTM menunjuk pembalap penguji mereka, Pol Espargaro. Penampilan di Valencia nanti akan menjadi aksi keenam bagi Espargaro menunggangi motor KTM RC16 sepanjang musim 2026.