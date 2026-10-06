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Joan Mir Absen, Honda HRC Tunjuk Aleix Espargaro di MotoGP Mandalika 2026

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 06 Oktober 2026 |15:51 WIB
Joan Mir Absen, Honda HRC Tunjuk Aleix Espargaro di MotoGP Mandalika 2026
Honda HRC menunjuk Aleix Espargaro sebagai pengganti di MotoGP Mandalika 2026 (Foto: X/@AleixEspargaro)
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HONDA HRC Castrol akhirnya menunjuk Aleix Espargaro untuk menggantikan Joan Mir yang absen di MotoGP Mandalika 2026. Pria berpaspor Spanyol itu akan comeback ke lintasan balap.

Mir memilih absen di MotoGP Jepang dan Mandalika 2026 karena mengalami masalah dengan kesehatannya. Keputusan diambil setelah menjalani pemeriksaan oleh tim medis MotoGP.

1. Aleix Espargaro

Aleix Espargaro, (Instagram/aleixespargaro)

Posisi Mir di Jepang lantas digantikan oleh Somkiat Chantra yang mampu finis posisi 13. Tapi, Honda hanya menugaskan pria asal Thailand itu untuk balapan di Negeri Matahari Terbit.

Setelah mempertimbangkan berbagai opsi, HRC akhirnya menunjuk Aleix Espargaro untuk menemani Luca Marini. Tim pabrikan asal Jepang itu punya maksud tersendiri menugaskannya akhir pekan ini.

“Bergabung di garasi HRC untuk MotoGP Mandalika adalah pembalap tes kami Aleix Espargaro karena Joan Mir masih melanjutkan pemulihan di rumahnya,” tulis HRC dalam keterangan resmi, Selasa (6/10/2026).

“Tujuan untuk akhir pekan ini adalah agar Espargaro menyesuaikan dirinya lagi dengan Honda RC213V sebelum memfokuskan perhatiannya terhadap pengembangan di belakang layar,” sambung pernyataan itu.

 

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