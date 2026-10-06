Jadwal MotoGP Mandalika 2026: Marc Marquez Datang dengan Misi Khusus Putus Kutukan Lombok

PENCINTA ajang balap kuda besi paling bergengsi di dunia bersiap menyambut kembalinya deru mesin bertenaga besar di Indonesia. Rangkaian seri balapan MotoGP Mandalika 2026 di Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), akan segera dihelat pada akhir pekan ini, tepatnya tanggal 9 hingga 11 Oktober 2026.

Menyongsong seri krusial ini, atmosfer persaingan memanas menyusul performa sensasional yang baru saja ditunjukkan oleh bintang Ducati Lenovo, Marc Marquez. Pembalap berjuluk The Baby Alien tersebut datang dengan kepercayaan diri yang sedang melambung tinggi usai menyapu bersih kemenangan di Motegi, Jepang.

1. Ambisi Putus Kutukan

Kemenangan ganda di Jepang membawa Marquez mengantongi total 331 poin, kini ia hanya terpaut tipis dua angka saja dari Jorge Martin di puncak klasemen sementara. Momentum positif ini diyakini menjadi modal berharga bagi pembalap Spanyol tersebut untuk menghadapi tantangan selanjutnya di Lombok.

Kendati demikian, rekam jejak Marquez di Mandalika menyimpan catatan minor sejak sirkuit ini mulai menggelar balapan pada tahun 2022. Tercatat, ia selalu gagal menyentuh garis finis dalam balapan utama akibat serangkaian insiden dan nasib kurang beruntung.

Jorge Martin memimpin Marc Marquez di MotoGP Jepang 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)

Meski dihantui bayang-bayang kutukan tersebut, optimisme tinggi tetap terpancar dari diri sang juara dunia delapan kali ini. Ia mengenang bagaimana dirinya mampu bangkit musim lalu dan memperbaiki performa meski sempat diganjar penalti di sesi Sprint Race.

Dengan perasaan berkendara yang kian menyatu dengan kuda besinya sejak seri Aragon, Marquez bertekad memecah kebuntuan di Mandalika. Seluruh mata pencinta MotoGP kini tertuju ke Lombok untuk menyaksikan apakah sang bintang benar-benar mampu memutus rekor buruknya musim ini.