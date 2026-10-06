Kisah Marc Marquez yang Tak Pernah Finis di MotoGP Mandalika, Bagaimana Tahun Ini?

KISAH Marc Marquez yang tak pernah finis di MotoGP Mandalika akan diulas Okezone. Seri ke-17 MotoGP 2026 akan digelar di Sirkuit Mandalika bertajuk MotoGP Mandalika 2026 pada 9-11 Oktober 2026.

Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, dalam kepercayaan diri tinggi jelang balapan akhir pekan ini. Penyebabnya karena The Baby Alien -julukan Marc Marquez- meraih kemenangan di sesi sprint race dan main race MotoGP Jepang 2026 yang berlangsung akhir pekan lalu.

Marc Marquez tidak memiliki catatan bagus di Sirkuit Mandalika. (Foto: Ducati Corse)

Namun, ada catatan unik nan menggelitik yang menaungi Marc Marquez di Sirkuit Mandalika. Sejak membalap di Mandalika pada 2022, The Baby Alien tak pernah menyentuh garis finis di main race!

1. Cerita Pilu Marc Marquez di Sirkuit Mandalika

Sirkuit Mandalika pertama kali menjadi tuan rumah ajang Grand Prix MotoGP pada 2022. Saat itu, Marc Marquez yang membela Repsol Honda mengalami kecelakaan parah saat sesi pemanasan, atau beberapa jam sebelum main race.

Akibatnya, Marc Marquez dilarikan ke rumah sakit karena mengalami gegar otak. Efek kecelakaan parah itu, Marc Marquez juga absen dalam balapan selanjutnya yang berlangsung di Argentina.

Lanjut pada MotoGP Mandalika 2023 dan 2024, The Baby Alien gagal finis. Padahal pada 2024, Marc Marquez mulai menggeliat bersama tim barunya saat itu, Gresini Racing.

Bagaimana dengan MotoGP Mandalika 2025, tahun di mana Marc Marquez kembali keluar sebagai juara dunia? Setelah finis keenam di Sprint Race, Marc Marquez gagal finis di Main Race setelah ditabrak rider Aprilia Racing, Marco Bezzecchi.

Akibat kecelakaan itu, Marc Marquez absen di tiga race pamungkas MotoGP 2025. Beruntung sebelum balapan MotoGP Mandalika 2025 dimulai, Marc Marquez sudah dinobatkan sebagai juara dunia.