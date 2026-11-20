Marc Marquez Langsung Pensiun jika Juara MotoGP 2026?

PEMBALAP Ducati Lenovo, Marc Marquez, ditanya apakah benar langsung pensiun jika juara MotoGP 2026. The Baby Alien -julukan Marc Marquez- merespons pertanyaan di atas dengan cara yang diplomatis.

"Untuk saat ini, saya sepenuhnya berkonsentrasi untuk menyelesaikan MotoGP 2026. Juara MotoGP menjadi target utama saya,” kata Marc Marquez, Okezone mengutip dari Crash, Jumat (20/11/2026).

1. Masih Punya Kontrak di Ducati

Jika Marc Marquez pensiun di akhir musim ini, The Baby Alien harus membayar sisa kontraknya. Sekadar diketahui, rider 33 tahun itu memiliki kontrak bersama Ducati hingga akhir MotoGP 2028.

“Saya masih memiliki kontrak dua tahun bersama Ducati. Namun, tahun ini cukup sulit dalam beberapa aspek, meskipun saya masih memiliki kecepatan,” tegas Marc Marquez.

"Jadi, prioritas saya adalah menyelesaikan kejuaraan ini dan kemudian mencoba bekerja untuk musim depan,” lanjut juara dunia tujuh kali kelas MotoGP ini.

Sebelumnya medio pekan lalu, pembalap asal Jerman Stefan Bradl mengeluarkan prediksi. Ia meyakini Marc Marquez langsung pensiun jika mengunci gelar MotoP 2026.