Tak Pernah Hoki, Marc Marquez Hati-Hati Tatap MotoGP Portugal 2026

Marc Marquez berhati-hati menatap MotoGP Portugal 2026 karena tak pernah hoki di Portimao (Foto: Instagram/@marcmarquez93)

PORTIMAO – Marc Marquez mengaku tak pernah beruntung di Sirkuit Internasional Algarve, Portimao. Karena itu, ia memilih bersikap hati-hati jelang MotoGP Portugal 2026 akhir pekan ini.

Marquez di ambang gelar juara dunia MotoGP yang kedelapan. Saat ini, rider Ducati Lenovo itu menguasai puncak klasemen MotoGP 2026 dengan raihan 431 poin.

Sang juara dunia bertahan unggul 60 poin dari Jorge Martin di urutan dua, serta 74 angka dari Marco Bezzecchi di posisi tiga. Marquez cukup menjaga selisih dari kedua pesaingnya tidak sampai 37 angka di akhir pekan.

1. Tidak Beruntung di Portugal

Sekilas, tugas tersebut cukup mudah dilakukan. Marquez bahkan bisa langsung jadi juara dunia kelar Sprint Race andai mampu mengumpulkan dua angka lebih banyak dari Martin.

Tapi, Marquez tak pernah meraih kemenangan di Portimao. Ia bahkan bisa dibilang kurang hoki karena hanya tiga kali balapan di sana sejak sirkuit itu masuk kalender pada 2020.

Tentu, Marquez absen di gelaran perdana karena cedera. Semusim berselang, ia hanya finis di posisi tujuh. Lalu, di MotoGP 2022, sang pembalap mengakhiri lomba di urutan enam.

Marquez gagal finis pada MotoGP Portugal 2023 karena terlibat kecelakaan. Lantas, pada 2024, ia mengakhiri balapan di posisi 16 setelah bersenggolan dengan Francesco Bagnaia dan nyaris retire.