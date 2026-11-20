Jadwal MotoGP 2026 Hari Ini: Segera Juara Dunia, Marc Marquez Kuasai Latihan seri Portugal?

Simak jadwal MotoGP 2026 hari ini, Jumat (20/11/2026), yang dimulai sore hari (Foto: Facebook/MotoGP)

PORTIMAO – Jadwal MotoGP 2026 hari ini, Jumat (20/11/2026), sudah diketahui. Akankah Marc Marquez langsung menguasai sesi latihan di seri Portugal?

MotoGP 2026 sudah memasuki seri ke-21. Balapan bertajuk MotoGP Portugal 2026 itu digelar di Sirkuit Internasional Algarve, Portimao, 20-22 November.

1. Juara Dunia

Marc Marquez memimpin Sprint Race MotoGP Qatar 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)

Seri ini bakal jadi momen penahbisan Marc Marquez sebagai juara dunia MotoGP 2026. Pasalnya, pembalap tim Ducati Lenovo itu hanya butuh finis di Sprint Race untuk menyegel gelar.

Marquez kini memimpin klasemen MotoGP 2026 dengan 431 poin. Ia unggul 60 angka dari Jorge Martin di posisi dua, serta 74 poin dari Marco Bezzecchi yang menduduki urutan tiga.

Gelar juara bahkan bisa dipastikan hanya dengan memenangi Sprint Race pada Sabtu 21 November 2026. Atau, Marquez cukup finis dua poin lebih banyak dari Martin serta tidak kehilangan hingga 12 angka dari Bezzecchi.

Sebab, setelah Sprint Race, hanya akan tersedia 62 poin maksimal. Karena itu, penting bagi Marquez untuk menjaga selisih angka ke Martin serta Bezzecchi dengan jumlah tersebut.