MotoGP Mandalika Selalu Hadirkan Pemenang Berbeda, Waktunya Marc Marquez Bersinar?

Seri Mandalika selalu dimenangi oleh pembalap berbeda sejak masuk kalender pada 2022 (Foto: Ducati Corse)

MOTOGP Mandalika selalu menghadirkan pemenang berbeda sejak masuk kalender balap pada 2022. Akankah ini waktunya Marc Marquez bersinar?

MotoGP Mandalika 2026 akan digelar di Sirkuit Internasional Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), 9-11 Oktober. Seri ke-17 MotoGP 2026 ini sangat penting dalam perburuan gelar juara dunia.

Marquez saat ini mengoleksi 331 poin dan hanya berjarak 2 angka saja dari pemuncak klasemen sementara Jorge Martin. Hasil itu didapat setelah meraih kemenangan ganda di MotoGP Jepang 2026.

1. Kenangan Buruk dan Kutukan

Marc Marquez jatuh usai ditabrak Marco Bezzecchi di MotoGP Mandalika 2025 (Foto: MotoGP)

Penampilan Marquez di Sirkuit Mobility Resort Motegi, Motegi, Jepang, Minggu 4 Oktober 2026 siang WIB, menuai pujian. Pasalnya, ia bisa memburu Martin, menyalipnya, lalu mempertahankan ritme sepanjang balapan.

Tapi, pekan ini, Marquez akan tampil di sirkuit yang membawa kenangan buruk buatnya. Pria asal Spanyol tersebut seakan berada di bawah kutukan saban mentas di Mandalika pada 2022-2025.

Marquez mengalami kecelakaan parah di sesi pemanasan sehingga tidak start pada GP Mandalika 2022. Setahun berikutnya, ia jatuh dan gagal finis. Kemudian, pada edisi 2024, motornya mengalami gangguan mesin.

Musim lalu, Marquez jatuh usai bersenggolan dengan Marco Bezzecchi di lap pembuka. Ia menderita cedera bahu yang mengharuskannya absen hingga akhir musim MotoGP 2025. Untungnya, gelar juara sudah diamankan lebih dulu.

Tapi, cedera bahu itu berdampak cukup besar hingga paruh awal MotoGP 2026. Marquez terseok-seok dan mengaku balapan dengan 1 tangan kirinya! Ia pun harus naik meja operasi pada Mei 2026 dan kini sudah pulih.

Sejak masalah bahunya kelar, Marquez langsung memangkas defisit 102 poin menjadi hanya 2 angka saja. Ia mencatatkan 6 kemenangan dari 10 seri terakhir sejak GP Italia, atau saat comeback dari pemulihan cedera.