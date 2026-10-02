Singgung Seri Mandalika, Marc Marquez Bicara soal Perebutan Gelar Juara Jelang MotoGP Jepang 2026

Marc Marquez bicara soal perebutan gelar juara dunia yang kian sengit jelang MotoGP Jepang 2026 (Foto: Instagram/@ducaticorse)

MOTEGI – Marc Marquez bicara soal perebutan gelar juara dunia yang kian sengit jelang MotoGP Jepang 2026. Sadar balapan berikutnya di Sirkuit Internasional Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat, jagoan Ducati Lenovo itu bertekad tampil maksimal pekan ini.

Musim lalu, Marquez sukses mengunci gelar juara dunia MotoGP 2025 pada seri Jepang di Sirkuit Mobilty Resort Motegi, Motegi. Hasil itu krusial karena sepekan kemudian ia mengalami kecelakaan di Mandalika dan absen hingga akhir musim.

1. Normal

Marc Marquez jadi juara dunia MotoGP 2025 (Foto: Ducati Corse)

Tapi, Marquez memegang keunggulan hingga ratusan poin dari Alex Marquez musim lalu. Sementara, kali ini, pembalap asal Spanyol itu dalam kondisi mengejar Jorge Martin.

“Tahun ini adalah kejuaraan dunia yang normal. Tahun lalu, (kondisinya) tidak normal tiba di Motegi dengan keuntungan besar,” kata Marquez, disitat dari Crash, Jumat (2/10/2026).

“Tapi ya tahun ini berbeda, dan hal terpenting adalah kami ada di pertarungan gelar juara dan kami akan melakukan yang terbaik,” sambung juara dunia MotoGP tujuh kali itu.

Marquez tiba di Jepang dengan fakta performanya sangat payah di Austria. Ia bahkan kalah telak dibandingkan duo Aprilia. Ia hanya berharap bisa melakukan yang terbaik meski punya rekor bagus di Motegi.