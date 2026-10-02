Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Singgung Seri Mandalika, Marc Marquez Bicara soal Perebutan Gelar Juara Jelang MotoGP Jepang 2026

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 02 Oktober 2026 |00:15 WIB
Singgung Seri Mandalika, Marc Marquez Bicara soal Perebutan Gelar Juara Jelang MotoGP Jepang 2026
Marc Marquez bicara soal perebutan gelar juara dunia yang kian sengit jelang MotoGP Jepang 2026 (Foto: Instagram/@ducaticorse)
A
A
A

MOTEGI – Marc Marquez bicara soal perebutan gelar juara dunia yang kian sengit jelang MotoGP Jepang 2026. Sadar balapan berikutnya di Sirkuit Internasional Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat, jagoan Ducati Lenovo itu bertekad tampil maksimal pekan ini.

Musim lalu, Marquez sukses mengunci gelar juara dunia MotoGP 2025 pada seri Jepang di Sirkuit Mobilty Resort Motegi, Motegi. Hasil itu krusial karena sepekan kemudian ia mengalami kecelakaan di Mandalika dan absen hingga akhir musim.

1. Normal

Marc Marquez jadi juara dunia MotoGP 2025 (Foto: Ducati Corse)
Marc Marquez jadi juara dunia MotoGP 2025 (Foto: Ducati Corse)

Tapi, Marquez memegang keunggulan hingga ratusan poin dari Alex Marquez musim lalu. Sementara, kali ini, pembalap asal Spanyol itu dalam kondisi mengejar Jorge Martin.

“Tahun ini adalah kejuaraan dunia yang normal. Tahun lalu, (kondisinya) tidak normal tiba di Motegi dengan keuntungan besar,” kata Marquez, disitat dari Crash, Jumat (2/10/2026).

“Tapi ya tahun ini berbeda, dan hal terpenting adalah kami ada di pertarungan gelar juara dan kami akan melakukan yang terbaik,” sambung juara dunia MotoGP tujuh kali itu.

Marquez tiba di Jepang dengan fakta performanya sangat payah di Austria. Ia bahkan kalah telak dibandingkan duo Aprilia. Ia hanya berharap bisa melakukan yang terbaik meski punya rekor bagus di Motegi.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/30/38/3245070/marc_marquez_yakin_pedro_acosta_adalah_pembalap_yang_mampu_mengalahkannya-9dPc_large.jpg
Marc Marquez: Pedro Acosta Mampu Kalahkan Saya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/29/38/3244849/simak_jadwal_motogp_jepang_2026_akhir_pekan_ini-7z56_large.jpg
Jadwal MotoGP Jepang 2026 Pekan Ini: Marc Marquez Kudeta Jorge Martin?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/29/38/3244842/maverick_vinales_girang_bakalan_kembali_balapan_di_motogp_jepang_2026-jzPH_large.jpg
2 Bulan Absen, Maverick Vinales Girang Comeback di MotoGP Jepang 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/29/38/3244838/pedro_acosta_hanya_peduli_bagaimana_mengalahkan_marc_marquez_dengan_motor_yang_sama-k2Uq_large.jpg
KTM Sebut Pedro Acosta Berambisi Kalahkan Marc Marquez dengan Motor yang Sama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/28/38/3244647/joan_mir_akhirnya_sadar_langkah_marc_marquez_meninggalkan_tim_pabrikan_honda_pada_motogp_2023_sudah_benar-Q8X6_large.jpg
Joan Mir Akui Marc Marquez Benar soal Tinggalkan Honda: Saya Sempat Punya Keyakinan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/28/38/3244644/marc_marquez_dinilai_punya_bakat_setara_casey_stoner_serta_kegigihan_seperti_jorge_lorenzo-DW0B_large.jpg
Marc Marquez Punya Bakat Casey Stoner dan Gigih seperti Jorge Lorenzo
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement