Marc Marquez Pede Betul Usai Menangi Seri Jepang, Siap Putus Kutukan di MotoGP Mandalika 2026

Marc Marquez mengaku perasaannya sangat bagus terutama setelah menang di MotoGP Jepang 2026 (Foto: Instagram/@ducati)

MOTEGI – Marc Marquez mengaku perasaannya sangat bagus terutama setelah menang di MotoGP Jepang 2026. Pembalap tim Ducati Lenovo itu cukup percaya diri bisa memutus kutukan di MotoGP Mandalika 2026 pekan depan.

Marquez berhasil memenangi balapan di Sirkuit Mobility Resort Motegi, Motegi, Jepang, Minggu (4/10/2026) siang WIB. Memulai lomba dari posisi dua, ia mampu menyalip Jorge Martin di waktu yang tepat.

1. Selisih 2 Angka

Marc Marquez memenangi MotoGP Jepang 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)

Berkat kemenangan itu, Marquez meraih poin maksimal 37 dari Jepang. Ia mencatatkan kemenangan ganda di Sprint Race dan balapan utama, untuk yang keenam kalinya di MotoGP 2026.

Marquez kini mengoleksi 331 poin dan hanya berjarak 2 angka dari Martin di puncak klasemen MotoGP 2026. Situasi ini membuat persaingan gelar juara dunia semakin seru.

Beredar anggapan Marquez berusaha tampil maksimal di Jepang karena tahu balapan berikutnya adalah GP Mandalika. Ia seperti dihantui kutukan tak pernah finis sejak seri tersebut digelar pada 2022.

Tentu saja, Marquez sadar tak pernah menyelesaikan balapan di Sirkuit Internasional Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Tapi, ia mampu finis posisi 6 di Sprint Race musim lalu.