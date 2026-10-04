Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Marc Marquez Pede Betul Usai Menangi Seri Jepang, Siap Putus Kutukan di MotoGP Mandalika 2026

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 04 Oktober 2026 |16:18 WIB
Marc Marquez <i>Pede</i> Betul Usai Menangi Seri Jepang, Siap Putus Kutukan di MotoGP Mandalika 2026
Marc Marquez mengaku perasaannya sangat bagus terutama setelah menang di MotoGP Jepang 2026 (Foto: Instagram/@ducati)
A
A
A

MOTEGI – Marc Marquez mengaku perasaannya sangat bagus terutama setelah menang di MotoGP Jepang 2026. Pembalap tim Ducati Lenovo itu cukup percaya diri bisa memutus kutukan di MotoGP Mandalika 2026 pekan depan.

Marquez berhasil memenangi balapan di Sirkuit Mobility Resort Motegi, Motegi, Jepang, Minggu (4/10/2026) siang WIB. Memulai lomba dari posisi dua, ia mampu menyalip Jorge Martin di waktu yang tepat.

1. Selisih 2 Angka

Marc Marquez memenangi MotoGP Jepang 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)
Marc Marquez memenangi MotoGP Jepang 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)

Berkat kemenangan itu, Marquez meraih poin maksimal 37 dari Jepang. Ia mencatatkan kemenangan ganda di Sprint Race dan balapan utama, untuk yang keenam kalinya di MotoGP 2026.

Marquez kini mengoleksi 331 poin dan hanya berjarak 2 angka dari Martin di puncak klasemen MotoGP 2026. Situasi ini membuat persaingan gelar juara dunia semakin seru.

Beredar anggapan Marquez berusaha tampil maksimal di Jepang karena tahu balapan berikutnya adalah GP Mandalika. Ia seperti dihantui kutukan tak pernah finis sejak seri tersebut digelar pada 2022.

Tentu saja, Marquez sadar tak pernah menyelesaikan balapan di Sirkuit Internasional Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Tapi, ia mampu finis posisi 6 di Sprint Race musim lalu.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/04/38/3245875/simak_klasemen_sementara_motogp_2026_usai_motogp_jepang_2026_di_mana_marc_marquez_kini_hanya_berjarak_2_poin_dari_jorge_martin-hBV4_large.jpg
Klasemen Sementara MotoGP 2026 Usai GP Jepang: Marc Marquez Hanya Berselisih 2 Poin dari Jorge Martin!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/04/38/3245870/marc_marquez_jadi_pemenang_motogp_jepang_2026-KTXV_large.jpg
Hasil Race MotoGP Jepang 2026: Marc Marquez Menangi Balapan, Asapi Jorge Martin dan Marco Bezzecchi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/03/38/3245746/marc_marquez-8kJY_large.jpg
Klasemen Sementara MotoGP 2026 Usai Sprint Race MotoGP Jepang, Marc Marquez Makin Dekati Jorge Martin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/03/38/3245741/marc_marquez-p3r0_large.jpg
Hasil Sprint Race MotoGP Jepang 2026: Marc Marquez Jadi Pemenang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/03/38/3245728/pembalap_aprilia_racing_jorge_martin_di_motogp_jepang_2026-zoT4_large.jpg
Hasil Kualifikasi MotoGP Jepang 2026: Jorge Martin Raih Pole Position Kalahkan Marc Marquez
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/02/38/3245678/marc_marquez-5r4F_large.jpg
Kesulitan di Sirkuit Motegi, Marc Marquez Prediksi Kualifikasi MotoGP Jepang 2026 Bakal Sengit!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement