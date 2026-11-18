Hasil SOOP vs Hyundai Hillstate: Cetak 13 Poin, Megawati Hangestri Bawa Timnya Menang Perdana!

Megawati Hangestri berhasil mengantar Hyundai Hillstate meraih kemenangan perdana atas SOOP di musim ini (Foto: KOVO)

GWANGJU – Hasil SOOP vs Hyundai Hillstate di Liga Voli Korea Selatan 2026-2027 sudah diketahui. Laga di Yeomju Gymnasium, Gwangju, Rabu (18/11/2026) sore WIB, itu berakhir 3-1 (25-20, 25-16, 19-25, 25-16), untuk tim tamu.

Megawati Hangestri Pertiwi mencetak 13 poin dalam pertandingan tersebut. Ini sekaligus jadi kemenangan perdana Hyundai Hillstate di Liga Voli Korea Selatan 2026-2027.

Kedua tim sama-sama belum meraih hasil positif dalam empat laga beruntun di Liga Voli Korea Selatan 2026-2027. Akibatnya, Hyundai Hillstate berada di dasar klasemen, sementara SOOP tepat di atasnya.

Karena itu, laga ini jadi kesempatan bagi kedua tim untuk pecah telur. Di set pertama, Hyundai Hillstate langsung tampil menggila dan unggul 25-20.

Permainan pasukan Kang Sung-hyung semakin baik di set kedua. Alhasil, mereka bisa unggul 25-16. Sayangnya, SOOP mampu bangkit dan balik merebut set ketiga 25-19.

Bayang-bayang kekalahan tragis dari Daejeon JungKwanJang Red Sparks di laga kedua, langsung hadir. Tapi, Hyundai Hillstate bisa lebih klinis. Set keempat berhasil dimenangi dengan skor 25-16!