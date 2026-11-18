Jadi Pesaing Veda Ega Pratama, Pembalap Malaysia Hakim Danish Bidik Start Cepat di Moto3 Portugal 2026

PORTIMAO – Pembalap asal Malaysia yang juga rival regional wakil Indonesia Veda Ega Pratama, Hakim Danish Ramli, berambisi melanjutkan tren positifnya pada Moto3 Portugal 2026. Rangkaian balapan di Sirkuit Internasional Algarve, Portimao, tersebut dijadwalkan mulai bergulir pada 20-22 November 2026 mendatang.

Lintasan Portimao sejatinya bukan arena yang asing bagi pembalap berusia 19 tahun tersebut. Tahun lalu, Danish sempat mencicipi atmosfer balapan di sirkuit yang sama sebagai pembalap pengganti dan sukses menutup lomba di posisi ke-12.

Kini, berbekal jam terbang serta pengalaman yang jauh lebih matang bersama tim Aeon Credit-MT Helmets-MSI, Danish bertekad langsung tancap gas sejak sesi awal di Algarve.

"Saya pernah berkompetisi di sirkuit ini sebelumnya, jadi saya akan berusaha meningkatkan beberapa aspek berkendara saya dibandingkan tahun lalu," ujar Danish, dikutip dari New Straits Times, Rabu (18/11/2026).

1. Fokus Tampil Kompetitif Sejak Sesi Latihan

Menyadari musim balap hanya menyisakan dua seri lagi, Danish ingin memaksimalkan setiap kesempatan untuk mendulang poin. Ia berupaya mempertahankan pendekatan balap yang terbukti efektif pada beberapa seri terakhir.

Hakim Danish. (Foto: Instagram/hakimdanish_13)

"Dengan hanya dua seri tersisa musim ini, saya sangat menantikan hasil bagus pekan ini. Saya akan berusaha mempertahankan pendekatan yang sama seperti pada seri-seri GP terakhir," sambung Danish.

"Fokus saya adalah memulai dengan kuat sejak sesi latihan pertama dan tampil kompetitif di setiap sesi," imbuhnya.