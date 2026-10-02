Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Fermin Aldeguer Kenang Momen Menangi MotoGP Mandalika 2025: Saya Meluapkan Amarah

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 02 Oktober 2026 |02:10 WIB
Fermin Aldeguer Kenang Momen Menangi MotoGP Mandalika 2025: Saya Meluapkan Amarah
Fermin Aldeguer mengenang momen memenangi MotoGP Mandalika 2025 (Foto: Instagram/@ferminaldeguer54)
A
A
A

FERMIN Aldeguer mengenang momen indah memenangi balapan MotoGP Mandalika 2025. Ia mengaku saat itu fokus meluapkan amarah kepada para pengkritik dan peragu.

Aldeguer direkrut Ducati Corse sejak saat masih mentas di Moto2 2024. Ia lalu ditempatkan di tim Gresini Racing yang merupakan pelanggan atau tim independen bagi pabrikan asal Italia tersebut.

1. Belajar

Fermin Aldeguer memenangi MotoGP Mandalika 2025 (Foto: MotoGP)
Fermin Aldeguer memenangi MotoGP Mandalika 2025 (Foto: MotoGP)

Tujuan Ducati menempatkannya di tim tersebut adalah untuk belajar banyak di musim debutnya pada MotoGP 2025. Siapa sangka, prestasi Aldeguer cukup mentereng.

Betapa tidak, Aldeguer bisa meraih satu kemenangan dan dua podium sepanjang MotoGP 2025. Ia mengikuti jejak Marc Marquez sebagai pembalap yang langsung menang di musim debut di kelas premier.

Walau begitu, Aldeguer mengakui kemenangannya di Sirkuit Internasional Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Oktober 2025, terasa begitu memuaskan. Ia bahkan meluapkan amarah di atas podium.

“Ketika saya menang, lebih dari menikmati kemenangan, saya meluapkan amarah kepada orang-orang yang bilang saya tidak siap untuk MotoGP, saya tidak layak di MotoGP. Saya tujukan itu kepada mereka semua,” tegas Aldeguer, dikutip dari Motosan, Jumat (2/10/2026).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/01/38/3245306/mengapa_pembalap_motogp_harus_miring_saat_belok-2i9j_large.jpg
Mengapa Pembalap MotoGP Harus Miring saat Belok?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/01/38/3245304/marc_marquez_bicara_soal_perebutan_gelar_juara_dunia_yang_kian_sengit_jelang_motogp_jepang_2026-e7Xs_large.jpg
Singgung Seri Mandalika, Marc Marquez Bicara soal Perebutan Gelar Juara Jelang MotoGP Jepang 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/30/38/3245070/marc_marquez_yakin_pedro_acosta_adalah_pembalap_yang_mampu_mengalahkannya-9dPc_large.jpg
Marc Marquez: Pedro Acosta Mampu Kalahkan Saya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/29/38/3244849/simak_jadwal_motogp_jepang_2026_akhir_pekan_ini-7z56_large.jpg
Jadwal MotoGP Jepang 2026 Pekan Ini: Marc Marquez Kudeta Jorge Martin?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/29/38/3244842/maverick_vinales_girang_bakalan_kembali_balapan_di_motogp_jepang_2026-jzPH_large.jpg
2 Bulan Absen, Maverick Vinales Girang Comeback di MotoGP Jepang 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/29/38/3244838/pedro_acosta_hanya_peduli_bagaimana_mengalahkan_marc_marquez_dengan_motor_yang_sama-k2Uq_large.jpg
KTM Sebut Pedro Acosta Berambisi Kalahkan Marc Marquez dengan Motor yang Sama
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement