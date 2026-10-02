Fermin Aldeguer Kenang Momen Menangi MotoGP Mandalika 2025: Saya Meluapkan Amarah

FERMIN Aldeguer mengenang momen indah memenangi balapan MotoGP Mandalika 2025. Ia mengaku saat itu fokus meluapkan amarah kepada para pengkritik dan peragu.

Aldeguer direkrut Ducati Corse sejak saat masih mentas di Moto2 2024. Ia lalu ditempatkan di tim Gresini Racing yang merupakan pelanggan atau tim independen bagi pabrikan asal Italia tersebut.

1. Belajar

Fermin Aldeguer memenangi MotoGP Mandalika 2025 (Foto: MotoGP)

Tujuan Ducati menempatkannya di tim tersebut adalah untuk belajar banyak di musim debutnya pada MotoGP 2025. Siapa sangka, prestasi Aldeguer cukup mentereng.

Betapa tidak, Aldeguer bisa meraih satu kemenangan dan dua podium sepanjang MotoGP 2025. Ia mengikuti jejak Marc Marquez sebagai pembalap yang langsung menang di musim debut di kelas premier.

Walau begitu, Aldeguer mengakui kemenangannya di Sirkuit Internasional Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Oktober 2025, terasa begitu memuaskan. Ia bahkan meluapkan amarah di atas podium.

“Ketika saya menang, lebih dari menikmati kemenangan, saya meluapkan amarah kepada orang-orang yang bilang saya tidak siap untuk MotoGP, saya tidak layak di MotoGP. Saya tujukan itu kepada mereka semua,” tegas Aldeguer, dikutip dari Motosan, Jumat (2/10/2026).