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Indonesia Cetak Sejarah, Albert Januarta - Irsal Nasution Tembus Semifinal Kejuaraan Dunia Biliar

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 04 Oktober 2026 |08:07 WIB
Indonesia Cetak Sejarah, Albert Januarta - Irsal Nasution Tembus Semifinal Kejuaraan Dunia Biliar
Pasangan Albert Januarta dan Irsal Nasution berhasil lolos ke semifinal 2026 ISAK Billiard WPA Men’s Doubles 10-Ball World Championship (Foto: PB POBSI)
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BALI – Pasangan Albert Januarta dan Irsal Nasution berhasil lolos ke semifinal 2026 ISAK Billiard WPA Men’s Doubles 10-Ball World Championship di Bali International Convention Centre (BICC), Nusa Dua, Bali. Keberhasilan ini menjadi sejarah buat biliar Indonesia.

Untuk pertama kalinya, pasangan Indonesia berhasil menembus babak semifinal dalam ajang WPA Men’s Doubles 10-Ball World Championship. Langkah Albert dan Irsal menuju empat besar harus melalui persaingan ketat menghadapi dua negara dengan tradisi kuat, yakni Jerman dan Amerika Serikat.

Ilustrasi Biliar MNC Media

Jerman diperkuat Joshua Filler dan Moritz Neuhausen, sedangkan Amerika Serikat menurunkan dua pemain kelas dunia, Shane Van Boening dan Skyler Woodward. Namun, Albert dan Irsal mampu menunjukkan permainan yang solid, komunikasi yang baik, serta mental bertanding yang kuat hingga memastikan Indonesia melaju ke semifinal.

1. Bukti Atlet Biliar Indonesia Mampu Bersaing

PB POBSI menilai pencapaian ini menjadi bukti atlet biliar Indonesia mampu bersaing di level tertinggi dunia. Dukungan terhadap atlet, pembinaan yang berkelanjutan, serta kesempatan untuk tampil di berbagai kompetisi internasional menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan prestasi biliar Indonesia.

Sekretaris Jenderal PB POBSI, Achmad Fadil Nasution mengatakan, pencapaian Albert dan Irsal menjadi momentum penting bagi biliar Indonesia. Ia berharap performa keduanya dapat terus terjaga hingga pertandingan terakhir.

“Semoga performa ini dapat dipertahankan sampai ke babak puncak,” ujar Fadil, dikutip Minggu (4/10/2026).

Keberhasilan Albert dan Irsal juga menjadi momentum positif bagi perkembangan olahraga biliar nasional, khususnya dalam membangun kepercayaan diri atlet Indonesia untuk bersaing menghadapi pemain-pemain terbaik dunia.

 

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