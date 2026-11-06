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Semifinal dan Final Turnamen Biliar MNC Group Bakal Sajikan Persaingan Sengit

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 06 November 2026 |05:44 WIB
Semifinal dan Final Turnamen Biliar MNC Group Bakal Sajikan Persaingan Sengit
Turnamen biliar HUT Ke-37 MNC Group memasuki babak krusial. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)
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LAGA semifinal dan final Turnamen Biliar MNC Group kategori tunggal dan ganda bakal tersaji pada hari ini, Jumat (6/11/2026). Laga-laga di babak gugur itu diprediksi menyajikan persaingan sengit.

Turnamen biliar itu diikuti 32 unit bisnis dan berlangsung sejak 4 November 2026. Di laga semifinal tunggal, akan ada dua pertandingan sengit.

Turnamen biliar HUT Ke-37 MNC Group memasuki babak semifinal dan final hari ini. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)
Turnamen biliar HUT Ke-37 MNC Group memasuki babak semifinal dan final hari ini. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)

Dua laga yang diprediksi berjalan ketat itu mempertemukan Media Platform Indonesia versus Park Hyatt Jakarta, dan MNC Bank 2 versus MNC University 1. Sementara itu, sektor ganda juga menyajikan dua pertandingan semifinal.

Di kategori ganda, MNC Sky Vision akan berhadapan dengan MNC Bank 2, kemudian MNC Sekuritas akan bersua dengan MNC Bank 1. Turnamen biliar bertepatan dengan ulang tahun MNC Group yang ke-37 tahun. 

1. MNC Group Pererat Sinergi

MNC Group kian mempererat sinergi dan kebersamaan seluruh unit bisnis. Hal itu ditandai dengan syukuran dan memggelar perhelatan turnamen biliar, donor darah, cek kesehatan, cek mata dan pemberian kacamata gratis, literasi keuangan, literasi media digital, peremajaan 10 sekolah hingga bazar dalam MNC Fest bertema 'Better Together'.

Syukuran itu dimulai dengan sesi pemotongan tumpeng yang dihadiri dewan direksi MNC Group beserta jajarannya dan juga para karyawan. Ketua Pelaksana HUT MNC Group ke-37 Jessica Tanoesoedibjo menyambut suka cita bertambahnya usia MNC Group. 

"Ya, pada tahun ini MNC Group genap 37 tahun, tentunya sudah cukup lama ada di Indonesia hadir untuk melayani seluruh rakyat, ya. Di tahun ke-37 ini, kami mengusung tema "Better Together," yaitu kami ingin memaknai bahwa kita semua bisa menjiwai sifat gotong royong," kata Jessica Tanoesoedibjo usai membuka rangkaian acara di Pro Billiard Center, Rabu 4 November 2026.

 

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