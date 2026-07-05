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Kevin Sanjaya Bangga Indonesia International Open 2026 Sukses Digelar, Antusiasme terhadap Biliar Meningkat

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 05 Juli 2026 |07:26 WIB
Kevin Sanjaya Bangga Indonesia International Open 2026 Sukses Digelar, Antusiasme terhadap Biliar Meningkat
Kevin Sanjaya Bangga Indonesia International Open 2026 Sukses Digelar, Antusiasme terhadap Biliar Meningkat (Aziz Indra)
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JAKARTA - CEO Pro Billiard Center (PBC), Kevin Sanjaya,  bahagia Indonesia International Open 2026 sukses digelar dan mendapatkan sambutan hangat. Turnamen itu digelar di PBC, iNews Tower, Jakarta, pada 1-4 Juli 2026.

1. Indonesia International Open 2026

Atlet biliar asal Filipina Carlo Biado berhasil menjadi juara. Dalam laga final, ia mengalahkan rekan senegaranya Paolo Gallito dengan poin 10-9, Sabtu (4/7/2027).

Kevin Sanjaya mengatakan laga final berjalan sangat seru dengan kualitas kedua atlet yang dimiliki. Dia pun melihat olahraga billiar di Tanah Air pun semakin berkembang dengan antusias yang tinggi.

"Ya, di turnamen semua berjalan dengan lancar ya, dan partai finalnya sangat seru juga, terus penontonnya, antusiasnya juga. Saya lihat kemajuannya sangat signifikanlah dibanding tahun-tahun sebelumnya juga," kata Kevin.

Turnamen biliar Indonesia International Open 2026 (Aziz Indra)
Turnamen biliar Indonesia International Open 2026 (Aziz Indra)

"Jadi, ya menurut saya cukup baik. Semoga ke depannya bisa lebih baik lagi," tambahnya.

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