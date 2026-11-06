Turnamen Biliar MNC Group 2026 Tuntas, Ini Daftar Para Juaranya

JAKARTA - Turnamen biliar MNC Group yang digelar di Pro Billiard Center, iNews Tower, Jakarta, telah berakhir, pada Jumat (6/11/2026). Turnamen ini melahirkan para juara dari kategori tunggal dan ganda.

1. Turnamen Biliar MNC Group

Kategori tunggal mempertemukan MNC Bank 2 versus Park Hyatt. MNC Bank 2 yang diwakili Ronal Partogi berhasil memenangkan pertandingan dengan skor meyakinkan 3-1.

Kemenangan ini membuat MNC Bank 2 berhak mendapatkan gelar juara serta hadiah berupa uang tunai. Sementara dari kategori ganda, MNC Sky Vision berhadapan dengan MNC Sekuritas.

Diwakili Fiat dan Abdul, MNC Sky Vision tampil ciamik dalam pertandingan tersebut. MNC Sky Vision berhasil menyudahi pertandingan dengan kemenangan atas MNC Sekuritas 3-0.

Turnamen Biliar MNC Group merupakan ajang mempererat silaturahmi antarinternal perusahaan, sekaligus meramaikan perayaan ulang tahun ke-37 MNC Group. Turnamen ini diikuti oleh 32 unit bisnis dan berlangsung sejak 4 November 2026.

Turnamen biliar HUT ke 37 MNC Group (Aziz Indra)

MNC Group kian mempererat sinergi dan kebersamaan seluruh unit bisnis. Hal itu ditandai dengan syukuran dan memggelar perhelatan turnamen biliar, donor darah, cek kesehatan, cek mata dan pemberian kacamata gratis, literasi keuangan, literasi media digital, peremajaan 10 sekolah hingga bazar dalam MNC Fest bertema 'Better Together'.

Syukuran itu dimulai dengan sesi pemotongan tumpeng yang dihadiri dewan direksi MNC Group beserta jajarannya dan juga para karyawan. Ketua Pelaksana HUT MNC Group ke-37 Jessica Tanoesoedibjo menyambut suka cita bertambahnya usia MNC Group.

"Ya, pada tahun ini MNC Group genap 37 tahun, tentunya sudah cukup lama ada di Indonesia hadir untuk melayani seluruh rakyat, ya. Di tahun ke-37 ini, kami mengusung tema "Better Together," yaitu kami ingin memaknai bahwa kita semua bisa menjiwai sifat gotong royong," kata Jessica Tanoesoedibjo usai membuka rangkaian acara di Pro Billiard Center, Rabu (4/11/2026).