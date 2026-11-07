Sukses Digelar, Turnamen Biliar MNC Group Diharapkan Lahirkan Atlet Bola Sodok Potensial

JAKARTA - Perhelatan Turnamen Biliar MNC Group diharapkan menjadi medium yang tepat untuk menemukan bibit-bibit unggul di olahraga bola sodok. Ronald Partogi Gultom, kampiun kategori tunggal dalam ajang ini, menilai cukup banyak karyawan di lingkungan MNC yang memiliki potensi besar menjadi atlet biliar sungguhan.

Turnamen Biliar MNC Group telah selesai terselenggara di Pro Billiard Center, iNews Tower, Jakarta pada Jumat 6 November 2026. Turnamen ini melahirkan para juara baru dari kategori tunggal maupun ganda.

1, Kampiun Kategori Tunggal dan Ganda

Kategori tunggal mempertemukan MNC Bank 2 versus Park Hyatt. MNC Bank 2 yang diwakili oleh Ronald Partogi berhasil memenangkan pertandingan dengan skor meyakinkan 3-1.

Kemenangan ini membuat MNC Bank 2 berhak mendapatkan gelar juara serta hadiah berupa uang tunai. Sementara dari kategori ganda, MNC Sky Vision berhadapan dengan MNC Sekuritas.

Diwakili Fian dan Abdul, MNC Sky Vision tampil ciamik dalam pertandingan tersebut. MNC Sky Vision berhasil menyudahi pertandingan dengan kemenangan atas MNC Sekuritas lewat skor 3-0.

Turnamen biliar MNC Group. (Foto: Aziz Indra/Okezone)

2. Rangkaian Semarak HUT Ke-37 MNC Group

Turnamen Biliar MNC Group merupakan ajang mempererat silaturahmi antarinternal perusahaan, sekaligus meramaikan perayaan ulang tahun MNC Group yang ke-37. Turnamen ini diikuti oleh 32 unit bisnis dan telah berlangsung sejak 4 November 2026.

Melalui ajang ini, MNC Group kian mempererat sinergi dan kebersamaan seluruh unit bisnis. Hal itu ditandai dengan syukuran dan menggelar serangkaian kegiatan, mulai dari turnamen biliar, donor darah, cek kesehatan, cek mata dan pemberian kacamata gratis, literasi keuangan, literasi media digital, peremajaan 10 sekolah, hingga bazar dalam MNC Fest bertema 'Better Together'.