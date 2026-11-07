Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Sukses Digelar, Turnamen Biliar MNC Group Diharapkan Lahirkan Atlet Bola Sodok Potensial

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 07 November 2026 |07:02 WIB
Sukses Digelar, Turnamen Biliar MNC Group Diharapkan Lahirkan Atlet Bola Sodok Potensial
Turnamen biliar MNC Group. (Foto: Aziz Indra/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Perhelatan Turnamen Biliar MNC Group diharapkan menjadi medium yang tepat untuk menemukan bibit-bibit unggul di olahraga bola sodok. Ronald Partogi Gultom, kampiun kategori tunggal dalam ajang ini, menilai cukup banyak karyawan di lingkungan MNC yang memiliki potensi besar menjadi atlet biliar sungguhan.

Turnamen Biliar MNC Group telah selesai terselenggara di Pro Billiard Center, iNews Tower, Jakarta pada Jumat 6 November 2026. Turnamen ini melahirkan para juara baru dari kategori tunggal maupun ganda.

1, Kampiun Kategori Tunggal dan Ganda

Kategori tunggal mempertemukan MNC Bank 2 versus Park Hyatt. MNC Bank 2 yang diwakili oleh Ronald Partogi berhasil memenangkan pertandingan dengan skor meyakinkan 3-1.

Kemenangan ini membuat MNC Bank 2 berhak mendapatkan gelar juara serta hadiah berupa uang tunai. Sementara dari kategori ganda, MNC Sky Vision berhadapan dengan MNC Sekuritas.

Diwakili Fian dan Abdul, MNC Sky Vision tampil ciamik dalam pertandingan tersebut. MNC Sky Vision berhasil menyudahi pertandingan dengan kemenangan atas MNC Sekuritas lewat skor 3-0.

Turnamen biliar MNC Group. (Foto: Aziz Indra/Okezone)
Turnamen biliar MNC Group. (Foto: Aziz Indra/Okezone)

2. Rangkaian Semarak HUT Ke-37 MNC Group

Turnamen Biliar MNC Group merupakan ajang mempererat silaturahmi antarinternal perusahaan, sekaligus meramaikan perayaan ulang tahun MNC Group yang ke-37. Turnamen ini diikuti oleh 32 unit bisnis dan telah berlangsung sejak 4 November 2026.

Melalui ajang ini, MNC Group kian mempererat sinergi dan kebersamaan seluruh unit bisnis. Hal itu ditandai dengan syukuran dan menggelar serangkaian kegiatan, mulai dari turnamen biliar, donor darah, cek kesehatan, cek mata dan pemberian kacamata gratis, literasi keuangan, literasi media digital, peremajaan 10 sekolah, hingga bazar dalam MNC Fest bertema 'Better Together'.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/06/43/3252598/pemenang_kategori_ganda_turnamen_biliar_hut_ke_37_mnc_group-tz65_large.jpg
Fian dan Abdul Tak Menyangka Jadi Juara Turnamen Biliar MNC Group, Ini Harapannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/06/43/3252583/juara_tunggal_turnamen_biliar_hut_37_mnc_group-c2Op_large.jpg
Turnamen Biliar MNC Group 2026 Tuntas, Ini Daftar Para Juaranya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/06/43/3252408/turnamen_biliar_hut_ke_37_mnc_group_memasuki_babak_krusial_okezone-FeOz_large.jpg
Semifinal dan Final Turnamen Biliar MNC Group Bakal Sajikan Persaingan Sengit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/04/43/3252121/dua_laga_semifinal_ganda_turnamen_biliar_mnc_group_bakal_menyajikan_persaingan_ketat-RmVo_large.jpeg
2 Laga Semifinal Ganda Turnamen Biliar MNC Group Bakal Sajikan Persaingan Ketat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/04/43/3252083/hary_tanoesoedibjo-DESl_large.jpg
Hary Tanoesoedibjo Buka Turnamen Biliar HUT Ke-37 MNC Group, Diikuti 32 Unit Bisnis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/04/43/3252038/mnc_group_gelar_turnamen_biliar-Q0dk_large.jpg
Pererat Kebersamaan, HUT MNC Group Ke-37 Gelar Turnamen Biliar hingga MNC Fest "Better Together"
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement