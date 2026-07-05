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Apresiasi Atlet Biliar Indonesia Tembus Semifinal IIO 2026, Sekjen POBSI Bidik Juara Tahun Depan

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 05 Juli 2026 |09:32 WIB
Apresiasi Atlet Biliar Indonesia Tembus Semifinal IIO 2026, Sekjen POBSI Bidik Juara Tahun Depan
Apresiasi Atlet Biliar Indonesia Tembus Semifinal IIO 2026, Sekjen POBSI Bidik Juara Tahun Depan (Okezone/Andri Bagus)
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JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pengurus Besar Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (PB POBSI), Achmad Fadil Nasution, mengapresiasi perjuangan para atlet Indonesia dalam Indonesia International Open 2026. Dalam turnamen bergensi itu, Irsal Nasution mampu menjadi semifinalis.

1. Apresiasi Atlet Indonesia

Gelar juara diraih atlet biliar asal Filipina, Carlo Biado. Pada partai puncak yang digelar di Pro Billiard Center (PBC), iNews Tower, Jakarta, Sabtu (4/7/2027), ia mengalahkan rekan senegaranya Paolo Gallito dengan poin 10-9.

Fadil mengatakan, ajang-ajang internasional seperti ini sangat penting untuk atlet Indonesia. Hal tersebut membuat mereka mendapatkan pengalaman bertanding dengan atlet-atlet berkualitas mancanegara. 

Sekjen PB POBSI Achmad Fadil Nasution (Andri Bagus)
Sekjen PB POBSI Achmad Fadil Nasution (Andri Bagus)

"Kalau melihat tadi pertandingan sangat seru, menampilkan level dunia ya. Permainannya cukup baik. Tentu ini harapannya dapat diadopsi ya," kata Fadil di Jakarta, kemarin.

"Semoga kami di dalam frekuensi tersebut sehingga ke depan atlet-atlet Indonesia bisa tidak hanya juara 3 seperti hari ini. Kami harapkan bisa finalis maupun juara," tuturnya.

2. Senang Melaju ke Semifinal

Sementara itu, Irsal mengatakan sangat senang dapat menjadi semifinalis Indonesia International Open (IIO) 2026. Menurutnya, turnamen-turnamen seperti ini dibutuhkan untuk perkembangan para atlet.

 

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