Fian dan Abdul Tak Menyangka Jadi Juara Turnamen Biliar MNC Group, Ini Harapannya

Fian dan Abdul Tak Menyangka Jadi Juara Turnamen Biliar MNC Group, Ini Harapannya (Aziz Indra)

JAKARTA - Duet tim biliar MNC Sky Vision, Fian dan Abdul, senang Turnamen Biliar MNC Group jadi ajang silaturahmi antar rekan kerja. Fian berharap ajang seperti ini dipertahankan untuk mempererat hubungan antar rekan kerja.

1. Turnamen Biliar MNC Group

Turnamen Biliar MNC Group telah selesai terselenggara di Pro Billiard Center, iNews Tower, Jakarta pada Jumat (6/11/2026). Turnamen ini melahirkan para juara dari kategori tunggal dan ganda.

Kategori tunggal mempertemukan MNC Bank 2 versus Park Hyatt. MNC Bank 2 yang diwakili Ronal Partogi berhasil memenangkan pertandingan dengan skor meyakinkan 3-1.

Turnamen biliar HUT ke 37 MNC Group (Aziz Indra)

Kemenangan ini membuat MNC Bank 2 berhak mendapatkan gelar juara serta hadiah berupa uang tunai. Sementara dari kategori ganda, MNC Sky Vision berhadapan dengan MNC Sekuritas.

Diwakili Fian dan Abdul, MNC Sky Vision tampil ciamik dalam pertandingan tersebut. MNC Sky Vision berhasil menyudahi pertandingan dengan kemenangan atas MNC Sekuritas 3-0.

Turnamen Biliar MNC Group merupakan ajang mempererat silaturahmi antar internal perusahaan, sekaligus meramaikan perayaan ulang tahun MNC Group yang ke-37. Turnamen ini diikuti 32 unit bisnis dan berlangsung sejak 4 November 2026.

MNC Group kian mempererat sinergi dan kebersamaan seluruh unit bisnis. Hal itu ditandai dengan syukuran dan memggelar perhelatan turnamen biliar, donor darah, cek kesehatan, cek mata dan pemberian kacamata gratis, literasi keuangan, literasi media digital, peremajaan 10 sekolah hingga bazar dalam MNC Fest bertema 'Better Together'.

2. Tak Sangka Juara

Syukuran itu dimulai dengan sesi pemotongan tumpeng yang dihadiri dewan direksi MNC Group beserta jajarannya dan juga para karyawan. Fian mengaku tak menyangka bisa menjuarai turnamen ini.