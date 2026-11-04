Hary Tanoesoedibjo Buka Turnamen Biliar HUT Ke-37 MNC Group, Diikuti 32 Unit Bisnis

JAKARTA - Turnamen biliar memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-37 MNC Group dibuka Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo. Turnamen yang digelar di Pro Billiard Center, Rabu (4/11/2026), tersebut berlangsung meriah dan penuh antusiasme.

1. Hary Tanoe Buka Turnamen Biliar

Sebanyak 32 unit bisnis MNC Group ambil bagian dalam turnamen yang berlangsung pada 4-6 November 2026. HUT ke-37 MNC Group mengusung tema "Better Together".

Salah satu peserta Juan Ardya mengatakan sangat antusias ambil bagian dalam turnamen biliar tersebut. Turnamen itu juga menjadi wadah silaturahmi antarunit bisnis MNC Group lainnya.

"Tentunya karyawan sangat senang dengan adanya turnamen seperti ini dalam merayakan ulang tahun ke-37 ke MNC Group," kata Juan.

"Semoga semakin solid, kenal antara unit bisnis lain. Ini wadah silaturahmi dan unjuk gigi bermain biliar," tuturnya.

Juan mengatakan sudah melakukan persiapan dengan cukup matang dan ingin meraih prestasi dalam turnamen tersebut.

"Persiapan matang, latihan biliar hampir setiap hari," ucap Juan.

2. HUT Ke-37 MNC Group

Bertepatan usia yang ke-37 tahun, MNC Group kian mempererat sinergi dan kebersamaan seluruh unit bisnis. Hal itu ditandai syukuran dan menggelar perhelatan turnamen biliar, donor darah, cek kesehatan, cek mata dan pemberian kacamata gratis, literasi keuangan, literasi media digital, peremajaan 10 sekolah hingga bazar dalam MNC Fest bertema "Better Together".

Perayaan HUT Ke-37 MNC Group (Okezone)

Syukuran itu dimulai dengan sesi pemotongan tumpeng yang dihadiri dewan direksi MNC Group beserta jajarannya dan para karyawan.

Ketua Pelaksana HUT MNC Group ke-37 Jessica Tanoesoedibjo menyambut suka cita bertambahnya usia MNC Group.

"Ya, pada tahun ini MNC Group genap 37 tahun, tentunya sudah cukup lama ada di Indonesia hadir untuk melayani seluruh rakyat, ya. Di tahun ke-37 ini, kami mengusung tema 'Better Together, yaitu kami ingin memaknai bahwa kita semua bisa menjiwai sifat gotong royong," kata Jessica Tanoesoedibjo usai membuka rangkaian acara di Pro Billiard Center, Rabu (4/11/2026).