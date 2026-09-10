Rakernas PB POBSI 2026: Hary Tanoesoedibjo Pastikan Komitmen Dongkrak Prestasi Biliar Nasional

JAKARTA - Rapat Kerja Nasional Pengurus Besar Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (PB POBSI) Tahun 2026 resmi tuntas digelar. Ketua Umum PB POBSI, Hary Tanoesoedibjo, menegaskan bahwa perhelatan ini menjadi wujud nyata komitmen federasi untuk mengantar prestasi biliar Indonesia menembus level yang lebih tinggi.

Rakernas PB POBSI berlangsung di MNC Conference Hall, iNews Tower, Jakarta Pusat pada Kamis (10/9/2026). Dalam agenda rapat kali ini, para pengurus memaparkan Laporan Pertanggungjawaban serta Program Kerja untuk tahun 2027.

Hary Tanoesoedibjo memimpin langsung jalannya rapat kerja nasional tersebut. Rakernas diawali dengan LPJ yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PB POBSI, Achmad Fadil Nasution.

Menurut pengamatan Okezone di lokasi, LPJ kegiatan PB POBSI tahun ini itu diterima dengan baik oleh kuorum. Para Pengurus Provinsi yang hadir mengapresiasi kinerja PB POBSI.

Kemudian, acara dilanjutkan dengan pemaparan program kerja yang terdiri dari tiga kategori, yakni proker organisasi, proker bidang pembinaan dan prestasi, serta proker umum. Setelah pemaparan itu, para peserta rapat mengajukan tanggapan serta usulan.

Rakernas POBSI 2026. (Foto: Aziz Indra/Okezone)

1. Fokus Utama Pembinaan dan Prestasi

Ada beberapa poin penting untuk proker binpres PB POBSI tahun 2027. Salah satunya adalah penyelenggaraan Kejuaraan Nasional dan Pool Series dengan jumlah disiplin yang lebih banyak.

Selain itu, ada juga wacana untuk menggelar Liga Biliar Indonesia. Beberapa poin penting ini menjadi bentuk komitmen PB POBSI untuk mengawal biliar Indonesia menuju level tertinggi.

"Saya ingin menyampaikan di sini bahwa kami selalu berusaha bagaimana POBSI atau biliar ini bisa naik tingkat terus," kata Hary Tanoesoedibjo.