2 Laga Semifinal Ganda Turnamen Biliar MNC Group Bakal Sajikan Persaingan Ketat

JAKARTA - Turnamen Biliar MNC Group kategori ganda akan memasuki babak semifinal. Digelar dalam rangka perayaan Hari Ulang Tahun MNC Group ke-37, turnamen itu dimainkan di Pro Billiard Center, Jakarta, Rabu (4/11/2026).

Turnamen biliar itu diikuti sebanyak 32 unit bisnis MNC Group berlangsung sejak 4-6 November 2026. Dalam laga semifinal, MNC Sky Vision akan berhadapan dengan MNC Bank 2. Di laga lainnya mempertemukan MNC Sekuritas dengan MNC Bank 1.

1. Mempererat Sinergi

Bertepatan usia yang ke-37 tahun, MNC Group kian mempererat sinergi dan kebersamaan seluruh unit bisnis. Hal itu ditandai dengan syukuran dan memggelar perhelatan turnamen biliar, donor darah, cek kesehatan, cek mata dan pemberian kacamata gratis, literasi keuangan, literasi media digital, peremajaan 10 sekolah hingga bazar dalam MNC Fest bertema "Better Together".

Syukuran itu dimulai dengan sesi pemotongan tumpeng yang dihadiri dewan direksi MNC Group beserta jajarannya dan juga para karyawan. Ketua Pelaksana HUT MNC Group ke-37, Jessica Tanoesoedibjo, menyambut suka cita bertambahnya usia MNC Group.

"Ya, pada tahun ini MNC Group genap 37 tahun, tentunya sudah cukup lama ada di Indonesia hadir untuk melayani seluruh rakyat, ya. Di tahun ke-37 ini, kami mengusung tema "Better Together," yaitu kami ingin memaknai kita semua bisa menjiwai sifat gotong royong," kata Jessica Tanoesoedibjo usai membuka rangkaian acara di Pro Billiard Center, Rabu (4/11/2026).

"Kita bangun bersama. Apapun yang kita lakukan juga untuk kebaikan bersama. Jadi, harapannya tentunya ke depannya MNC Group akan menjadi lebih solid lagi tentunya, lebih kuat sebagai grup tentunya di semua lini bisnisnya. Semoga kita juga bisa lebih berdampak dan lebih baik lagi untuk setiap lapisan masyarakat," tambahnya.

2. Memberikan Banyak Manfaat

Jessica Tanoesoedibjo mengatakan, rangkaian kegiatan sosial memang sengaja dihadirkan dalam MNC Fest untuk memberikan banyak manfaat. Selain itu, para pelaku UMKM turut dilibatkan dalam acara tersebut.

"Ya, dalam rangka HUT MNC Group ke-37 ini, ada berbagai macam acara. Ada donor darah dan kami kerja sama dengan PMI, ada free medical check-up juga untuk karyawan dan umum, ada cek mata gratis dan juga pemberian kacamata yang kita kerja sama dengan Essilor Luxottica,” ucapnya.