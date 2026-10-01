Kisah Haru Rahmat Erwin Abdullah, Lifter Andalan Indonesia yang Persembahkan Emas Asian Games 2026 untuk Keluarga Tercinta

TANGERANG – Lifter andalan Indonesia, Rahmat Erwin Abdullah, sukses merebut medali emas pada ajang Asian Games Aichi-Nagoya 2026. Ia pun spesial mempersembahkan prestasi medali emas itu untuk keluarga tercinta yang selalu memberikan dukungan penuh.

Rahmat tampil di nomor 75 kilogram putra dengan catatan 160 kilogram pada angkatan snatch. Dia kemudian membukukan 206 kilogram pada clean and jerk untuk memastikan posisi teratas.

Catatan total angkatan tersebut membuat Rahmat unggul satu kilogram atas wakil Thailand, Weeraphon Wichuma. Penampilannya juga menghasilkan rekor dunia nomor 75 kilogram putra yang sebelumnya dipegang atlet Korea Utara, Chong Song Ri.

Rahmat telah kembali ke Tanah Air pada Kamis (1/10/2026) dini hari WIB. Kedatangannya disambut Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Erick Thohir di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang.

1. Dedikasi Khusus untuk Keluarga

Setelah tiba di Indonesia, Rahmat mengungkapkan bahwa medali emas yang diraihnya di Aichi-Nagoya memiliki arti khusus. Dia mendedikasikan pencapaian tersebut untuk keluarga yang selama ini memberikan dukungan.

Rahmat Erwin Abdullah. (Foto: NOC Indonesia)

"Ya, buat keluarga," ucap Rahmat kepada awak media, termasuk Okezone di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Kamis (1/10/2026).

Rahmat juga mengungkapkan rasa syukur setelah berhasil melewati persaingan ketat di nomor tersebut. Dia pun menyampaikan rasa syukurnya atas keberhasilan membawa pulang medali emas.

"Alhamdulillah," tambahnya.