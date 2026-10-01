Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Kisah Haru Rahmat Erwin Abdullah, Lifter Andalan Indonesia yang Persembahkan Emas Asian Games 2026 untuk Keluarga Tercinta

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 01 Oktober 2026 |13:03 WIB
Kisah Haru Rahmat Erwin Abdullah, Lifter Andalan Indonesia yang Persembahkan Emas Asian Games 2026 untuk Keluarga Tercinta
Lifter andalan Indonesia, Rahmat Erwin Abdullah. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)
A
A
A

TANGERANG – Lifter andalan Indonesia, Rahmat Erwin Abdullah, sukses merebut medali emas pada ajang Asian Games Aichi-Nagoya 2026. Ia pun spesial mempersembahkan prestasi medali emas itu untuk keluarga tercinta yang selalu memberikan dukungan penuh.

Rahmat tampil di nomor 75 kilogram putra dengan catatan 160 kilogram pada angkatan snatch. Dia kemudian membukukan 206 kilogram pada clean and jerk untuk memastikan posisi teratas.

Catatan total angkatan tersebut membuat Rahmat unggul satu kilogram atas wakil Thailand, Weeraphon Wichuma. Penampilannya juga menghasilkan rekor dunia nomor 75 kilogram putra yang sebelumnya dipegang atlet Korea Utara, Chong Song Ri.

Rahmat telah kembali ke Tanah Air pada Kamis (1/10/2026) dini hari WIB. Kedatangannya disambut Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Erick Thohir di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang.

1. Dedikasi Khusus untuk Keluarga

Setelah tiba di Indonesia, Rahmat mengungkapkan bahwa medali emas yang diraihnya di Aichi-Nagoya memiliki arti khusus. Dia mendedikasikan pencapaian tersebut untuk keluarga yang selama ini memberikan dukungan.

Rahmat Erwin Abdullah. (Foto: NOC Indonesia)
Rahmat Erwin Abdullah. (Foto: NOC Indonesia)

"Ya, buat keluarga," ucap Rahmat kepada awak media, termasuk Okezone di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Kamis (1/10/2026).

Rahmat juga mengungkapkan rasa syukur setelah berhasil melewati persaingan ketat di nomor tersebut. Dia pun menyampaikan rasa syukurnya atas keberhasilan membawa pulang medali emas.

"Alhamdulillah," tambahnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/01/43/3245297/erick_thohir-8j2h_large.jpg
Erick Thohir Minta Atlet Bulu Tangkis dan Angkat Besi Mulai Fokus Olimpiade 2028 Usai Raih Emas Asian Games
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/01/43/3245279/nurisa_dian_ashrifah-k9o2_large.jpeg
Nurisa Dian Ashrifah Cetak Sejarah Emas Pertama Panahan di Asian Games, Bawa Indonesia Lampaui Target!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/01/43/3245264/nurisa_dian_arshifah-vfJU_large.jpg
Profil Nurisa Dian Ashrifah, Pemanah yang Sumbang Emas ke-5 Indonesia di Asian Games 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/01/43/3245249/klasemen_medali_asian_games_2026_setelah_nurisa_dian_ashrifah_raih_emas_noc_indonesia_naif_muhammad-LcpP_large.jpg
Klasemen Medali Asian Games 2026 Setelah Nurisa Dian Ashrifah Sumbang Emas: Indonesia Tempel Malaysia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/01/43/3245240/cdm_asian_games_2026_todotua_pasaribu-D2Rj_large.jpg
CdM Bersyukur Indonesia Capai Target 4 Emas di Asian Games 2026, Tegaskan Perjuangan Belum Selesai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/01/43/3245243/nurisa_dian_ashrifah_meraih_medali_emas_ke_5_bagi_indonesia_di_asian_games_2026_kemenpora-QTex_large.jpg
BREAKING NEWS: Nurisa Dian Ashrifah Sumbang Emas Ke-5 Indonesia di Asian Games 2026!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement