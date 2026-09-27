Kata-Kata Rahmat Erwin Abdullah Setelah Raih Emas Asian Games 2026

Rahmat Erwin Abdullah (tengah) bangga persembahkan emas bagi Indonesia di Asian Games 2026. (Foto; NOC Indonesia)

RAHMAT Erwin Abdullah mempersembahkan medali emas kedua bagi kontingen Indonesia di Asian Games Aichi-Nagoya 2026. Indonesia Raya berkumandang di Fukigae Hall, Aichi-Nagoya, Jepang, Sabtu 26 September 2026 sore WIB, setelah Rahmat tampil sebagai juara di kelas 75 kilogram.

Rahmat mencatatkan angkatan 160 kilogram (kg) pada snatch. Atlet asal Makassar, Sulawesi Selatan, itu kemudian tampil kuat pada clean & jerk dengan mengangkat beban 206kg.

Rahmat Erwin Abdullag (tengah) saat berdiri di podium. (Foto: NOC Indonesia)

1. Pecahkan Dua Rekor Dunia Sekaligus

Catatan tersebut membuat Rahmat mengumpulkan total angkatan 366kg. Selain mengamankan medali emas, dia juga memecahkan dua rekor dunia pada nomor clean & jerk dan total angkatan.

Prestasi tersebut menambah catatan Rahmat di level internasional. Penampilannya di Aichi-Nagoya juga menjadi salah satu kontribusi penting bagi kontingen Indonesia dalam persaingan Asian Games 2026.

Rahmat terlihat tenang ketika menjalani persaingan di Fukigae Hall. Namun, peraih medali emas tersebut mengaku kondisi yang sebenarnya dia rasakan bukan tenang, melainkan fokus untuk menyelesaikan setiap angkatan dengan baik.

“Alhamdulillah, sangat bersyukur sekali. Sebenarnya bukan tenang, tapi fokus. Saya juga deg-degan,” kata Rahmat dikutip dari rilis resmi Komite Olimpiade Indonesia (NOC Indonesia), Sabtu 26 September 2026.

Rahmat mengatakan tidak memiliki formula khusus untuk menjaga konsentrasi selama pertandingan. Lifter berusia 25 tahun itu hanya berusaha mengesampingkan berbagai hal di luar pertandingan dan memberikan perhatian penuh terhadap angkatan yang harus dilakukan.

“Mau tidak mau harus fokus. Saya juga tidak bisa menjelaskan bagaimana caranya. Pokoknya dapat saja fokusnya. Tidak memikirkan yang lain-lain,” tutur Rahmat.