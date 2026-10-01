Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

CdM Bersyukur Indonesia Capai Target 4 Emas di Asian Games 2026, Tegaskan Perjuangan Belum Selesai

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 01 Oktober 2026 |09:28 WIB
CdM Bersyukur Indonesia Capai Target 4 Emas di Asian Games 2026, Tegaskan Perjuangan Belum Selesai
CdM Bersyukur Indonesia Capai Target 4 Emas di Asian Games 2026, Tegaskan Perjuangan Belum Selesai (Dok)
A
A
A

JAKARTA - Chef de Mission (CdM) Tim Indonesia, Todotua Pasaribu, bersyukur target medali emas di Asian Games 2026 sudah tercapai. Namun, ia menegaskan perjuangan para atlet belum usai.

1. Bersyukur Capai Target

Medali emas keempat diraih atlet panjat tebing Desak Made Rita di nomor speed putri, pada Rabu (30/9/2026) malam. Desak Made mencatatkan waktu 6,602 detik yang menjadi rekor baru di Asian Games sekaligus memecahkan rekor Asia. 

“Kami semua bersyukur, target empat emas bisa kita raih. Indonesia Raya kembali berkumandang keempat kalinya di Aichi-Nagoya 2026, mengiringi berkibarnya Sang Merah Putih,” ujar Todotua dalam keterangannya, Kamis (1/10/2026).

Secara khusus, ia menyampaikan terima kasih kepada Desak Made dan pengurus PP FPTI, serta seluruh tim yang sudah bekerja keras berada di balik perjuangan para atlet. Todotua pun mengapresiasi selisih elemen Tim Indonesia sejauh ini.

Desak Made Rita Kusuma Dewi beraksi di Asian Games 2026 (Foto: NOC Indonesia)
Desak Made Rita Kusuma Dewi beraksi di Asian Games 2026 (Foto: NOC Indonesia)

Empat medali emas Tim Indonesia di Asian Games Aichi-Nagoya 2026 diraih melalui tiga cabang olahraga. Selain dari Desak, emas juga disumbangkan tim bulu tangkis putra, disusul Rahmat Erwin Abdullah di cabor angkat besi kelas 65 kg serta Leo Carnando/Daniel Marthin dari nomor ganda putra bulu tangkis. 

Selain empat emas, Tim Indonesia hingga capaian tersebut telah mengoleksi tujuh medali perak dan 20 medali perunggu. Jadi, hingga kini kontingen Indonesia total telah meraih 31 medali di Asian Games 2026. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/01/43/3245234/erick_thohir-SB1I_large.jpg
Erick Thohir Ungkap Presiden Prabowo Terharu Atlet Indonesia Berhasil Kibarkan Merah Putih di Asian Games 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/01/43/3245224/veddriq_leonardo_berpeluang_merebut_medali_emas_asian_games_2026_veddriq-OY61_large.jpg
Veddriq Leonardo Raih Emas Asian Games 2026 Cabang Olahraga Panjat Tebing Malam Ini?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/30/40/3245074/simak_profil_antonius_budi_ariantho-Aomv_large.jpg
Profil Antonius Budi Ariantho, Pelatih yang Menduetkan Kembali Leo/Daniel hingga Raih Emas Asian Games 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/30/40/3245069/leo_rolly_carnando_dan_daniel_marthin-jKPo_large.jpg
Leo/Daniel Sumbang Medali Emas di Asian Games 2026, Erick Thohir: Alhamdulillah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/30/40/3245067/fajar_alfian_memutuskan_asian_games_2026_jadi_partisipasi_terakhirnya-VAZT_large.jpg
Fajar Alfian Putuskan Asian Games 2026 Jadi Keikutsertaan yang Terakhir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/30/43/3245211/desak_made_rita_kusuma_dewi_mengaku_sempat_blank_usai_raih_emas_asian_games_2026-GkM6_large.jpg
Menang 0,002 Detik, Desak Made Rita Sempat Blank Usai Raih Emas Asian Games 2026
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement