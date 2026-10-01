CdM Bersyukur Indonesia Capai Target 4 Emas di Asian Games 2026, Tegaskan Perjuangan Belum Selesai

JAKARTA - Chef de Mission (CdM) Tim Indonesia, Todotua Pasaribu, bersyukur target medali emas di Asian Games 2026 sudah tercapai. Namun, ia menegaskan perjuangan para atlet belum usai.

1. Bersyukur Capai Target

Medali emas keempat diraih atlet panjat tebing Desak Made Rita di nomor speed putri, pada Rabu (30/9/2026) malam. Desak Made mencatatkan waktu 6,602 detik yang menjadi rekor baru di Asian Games sekaligus memecahkan rekor Asia.

“Kami semua bersyukur, target empat emas bisa kita raih. Indonesia Raya kembali berkumandang keempat kalinya di Aichi-Nagoya 2026, mengiringi berkibarnya Sang Merah Putih,” ujar Todotua dalam keterangannya, Kamis (1/10/2026).

Secara khusus, ia menyampaikan terima kasih kepada Desak Made dan pengurus PP FPTI, serta seluruh tim yang sudah bekerja keras berada di balik perjuangan para atlet. Todotua pun mengapresiasi selisih elemen Tim Indonesia sejauh ini.

Desak Made Rita Kusuma Dewi beraksi di Asian Games 2026 (Foto: NOC Indonesia)

Empat medali emas Tim Indonesia di Asian Games Aichi-Nagoya 2026 diraih melalui tiga cabang olahraga. Selain dari Desak, emas juga disumbangkan tim bulu tangkis putra, disusul Rahmat Erwin Abdullah di cabor angkat besi kelas 65 kg serta Leo Carnando/Daniel Marthin dari nomor ganda putra bulu tangkis.

Selain empat emas, Tim Indonesia hingga capaian tersebut telah mengoleksi tujuh medali perak dan 20 medali perunggu. Jadi, hingga kini kontingen Indonesia total telah meraih 31 medali di Asian Games 2026.