Klasemen Medali Asian Games 2026 Setelah Nurisa Dian Ashrifah Sumbang Emas: Indonesia Tempel Malaysia!

KLASEMEN medali Asian Games 2026 setelah atlet panah Indonesia, Nurisa Dian Ashrifah, menyumbangkan emas bagi kontingen Indonesia akan diulas Okezone. Berkat tambahan emas dari Nurisa Dian Ashrifah¸ kontingen Indonesia melesat ke peringkat 13 klasemen perolehan medali dengan 5 emas, 7 perak dan 20 perunggu.

Indonesia naik dua posisi dari yang awalnya menempati peringkat 15 klasemen. Saat ini, Indonesia hanya terpaut dua anak tangga saja dari Malaysia yang menempati peringkat 11 dengan 6 emas, 5 perak dan 12 perunggu.

Nurisa Dian Ashrifah Sumbang Emas Ke-5 Indonesia di Asian Games 2026. (Foto: Kemenpora)

1. Peringkat 3 di Asia Tenggara

Ketimbang negara Asia Tenggara lain, Indonesia untuk sementara menempati peringkat tiga. Indonesia hanya kalah dari Thailand yang menempati peringkat lima dengan 12 emas, 10 perak dan 12 perunggu, serta Malaysia.

Peluang Indonesia memperbaiki posisi di klasemen medali juga masih terbuka. Sebab, perebutan medali Asian Games 2026 masih berlangsung hingga Minggu, 4 Oktober 2026.

Hari ini, Kamis (1/10/2026), kontingen Indonesia juga berpeluang menambah pundi-pundi medali emas. Beberapa cabang olahraga yang berpotensi mendapatkan medali emas tambahan adalah Esport dan Panjat tebing.

Esport sekira pukul 12.00 WIB akan mempertandingkan duel antara Indonesia vs Myanmar di final game Mobile Legends Bang Bang. Kemudian pukul 18.00 WIB, dua atlet Panjat tebing Indonesia, Veddriq Leonardo dan Aditya akan turun di babak perempatfinal.

Babak semifinal dan final juga digelar malam ini. Karena itu, potensi wakil Indonesia mendapatkan banyak medali hari ini terbuka lebar.