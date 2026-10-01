Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Profil Nurisa Dian Ashrifah, Pemanah yang Sumbang Emas ke-5 Indonesia di Asian Games 2026

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 01 Oktober 2026 |11:11 WIB
Profil Nurisa Dian Ashrifah, Pemanah yang Sumbang Emas ke-5 Indonesia di Asian Games 2026
Profil Nurisa Dian Ashrifah, Pemanah yang Sumbang Emas ke-5 Indonesia di Asian Games 2026 (dok Instagram,/@hanishfa)
A
A
A

JAKARTA – Profil Nurisa Dian Ashrifah menarik untuk disimak. Pemanah putri Indonesia ini berhasil menyabet medali emas pada ajang Asian Games 2026. Sumbangan emas dari Nurisa sekaligus membawa kontingen Indonesia mengoleksi 5 medali emas, resmi melampaui target awal 4 emas di Aichi-Nagoya 2026.

1. Profil Nurisa Dian Ashrifah

Nurisa Dian Ashrifah merupakan pemanah berbakat yang masih berusia belia. Berdasarkan data pada laman World Archery, ia saat ini baru berumur 20 tahun.

Nurisa telah menekuni dunia panahan sejak usia 11 tahun. Dara yang kini menempuh studi program Sarjana Manajemen di Universitas Dian Nuswantoro (Udinus) Semarang tersebut terus menunjukkan perkembangan pesat di nomor compound putri.

Pemanah asal Kota Semarang ini pun telah beberapa kali menorehkan prestasi membanggakan. Namanya semakin dikenal publik setelah meraih medali emas pada SEA Games 2025 di Thailand, yang merupakan ajang debutnya di pesta olahraga Asia Tenggara tersebut.

Nurisa Dian Ashrifah
Nurisa Dian Ashrifah

Pada laga final SEA Games 2025 nomor Women’s Compound, Nurisa berhasil menundukkan wakil Singapura, Madeleine Xue Li Ong, dengan skor tipis 142-140.

Tidak berhenti di situ, Nurisa juga sukses menambah koleksi medali emas dan perunggu di nomor beregu. Ia meraih emas pada nomor compound beregu putri bersama Ratih Zilizati Fadly dan Yurike Nina Bonita Pereira, serta medali perunggu pada nomor compound beregu campuran saat berduet dengan Prima Wisnu Wardhana.

Pada November 2025, World Archery mencatat Nurisa memiliki career best 703 poin. Ia juga pernah menempati peringkat 44 dunia pada periode tersebut, yang menjadi posisi tertinggi dalam kariernya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/01/43/3245249/klasemen_medali_asian_games_2026_setelah_nurisa_dian_ashrifah_raih_emas_noc_indonesia_naif_muhammad-LcpP_large.jpg
Klasemen Medali Asian Games 2026 Setelah Nurisa Dian Ashrifah Sumbang Emas: Indonesia Tempel Malaysia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/01/43/3245240/cdm_asian_games_2026_todotua_pasaribu-D2Rj_large.jpg
CdM Bersyukur Indonesia Capai Target 4 Emas di Asian Games 2026, Tegaskan Perjuangan Belum Selesai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/01/43/3245243/nurisa_dian_ashrifah_meraih_medali_emas_ke_5_bagi_indonesia_di_asian_games_2026_kemenpora-QTex_large.jpg
BREAKING NEWS: Nurisa Dian Ashrifah Sumbang Emas Ke-5 Indonesia di Asian Games 2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/01/43/3245234/erick_thohir-SB1I_large.jpg
Erick Thohir Ungkap Presiden Prabowo Terharu Atlet Indonesia Berhasil Kibarkan Merah Putih di Asian Games 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/01/43/3245224/veddriq_leonardo_berpeluang_merebut_medali_emas_asian_games_2026_veddriq-OY61_large.jpg
Veddriq Leonardo Raih Emas Asian Games 2026 Cabang Olahraga Panjat Tebing Malam Ini?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/30/40/3245074/simak_profil_antonius_budi_ariantho-Aomv_large.jpg
Profil Antonius Budi Ariantho, Pelatih yang Menduetkan Kembali Leo/Daniel hingga Raih Emas Asian Games 2026
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement