Profil Nurisa Dian Ashrifah, Pemanah yang Sumbang Emas ke-5 Indonesia di Asian Games 2026

JAKARTA – Profil Nurisa Dian Ashrifah menarik untuk disimak. Pemanah putri Indonesia ini berhasil menyabet medali emas pada ajang Asian Games 2026. Sumbangan emas dari Nurisa sekaligus membawa kontingen Indonesia mengoleksi 5 medali emas, resmi melampaui target awal 4 emas di Aichi-Nagoya 2026.

1. Profil Nurisa Dian Ashrifah

Nurisa Dian Ashrifah merupakan pemanah berbakat yang masih berusia belia. Berdasarkan data pada laman World Archery, ia saat ini baru berumur 20 tahun.

Nurisa telah menekuni dunia panahan sejak usia 11 tahun. Dara yang kini menempuh studi program Sarjana Manajemen di Universitas Dian Nuswantoro (Udinus) Semarang tersebut terus menunjukkan perkembangan pesat di nomor compound putri.

Pemanah asal Kota Semarang ini pun telah beberapa kali menorehkan prestasi membanggakan. Namanya semakin dikenal publik setelah meraih medali emas pada SEA Games 2025 di Thailand, yang merupakan ajang debutnya di pesta olahraga Asia Tenggara tersebut.

Nurisa Dian Ashrifah

Pada laga final SEA Games 2025 nomor Women’s Compound, Nurisa berhasil menundukkan wakil Singapura, Madeleine Xue Li Ong, dengan skor tipis 142-140.

Tidak berhenti di situ, Nurisa juga sukses menambah koleksi medali emas dan perunggu di nomor beregu. Ia meraih emas pada nomor compound beregu putri bersama Ratih Zilizati Fadly dan Yurike Nina Bonita Pereira, serta medali perunggu pada nomor compound beregu campuran saat berduet dengan Prima Wisnu Wardhana.

Pada November 2025, World Archery mencatat Nurisa memiliki career best 703 poin. Ia juga pernah menempati peringkat 44 dunia pada periode tersebut, yang menjadi posisi tertinggi dalam kariernya.