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Klasemen Sementara Perolehan Medali Asian Games 2026 Setelah Rahmat Erwin Abdullah Raih Emas

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 26 September 2026 |21:15 WIB
Klasemen Sementara Perolehan Medali Asian Games 2026 Setelah Rahmat Erwin Abdullah Raih Emas
Rahmat Erwin Abdullah (tengah) raih emas Asian Games 2026 cabang olahraga angkat besi kelas 75kg. (Foto: NOC Indonesia)
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KLASEMEN sementara perolehan medali Asian Games 2026 setelah Rahmat Erwin Abdullah meraih medali emas akan diulas Okezone. Rahmat Erwin Abdullah muncul sebagai kebanggaan masyarakat Indonesia pada Sabtu (26/9/2026).

Lifter 25 tahun itu meraih medali emas Asian Games 2026 cabang olahraga angkat besi kelas 75kg. Hebatnya, medali emas didapat Rahmat Erwin Abdullah sekaligus memecahkan dua rekor dunia sekaligus.

Rahmat Erwin Abdullah pecahkan rekor dunia di Asian Games 2026. (Foto: X/@BadmintonTalk)
Rahmat Erwin Abdullah pecahkan 2 rekor dunia di Asian Games 2026. (Foto: X/@BadmintonTalk)

Ia pertama memecahkan rekor angkatan clean & jerk. Satu rekor lagi yang dipecahkan Rahmat Erwin Abdullah adalah total angkatan.

1. Kalahkan Wakil Thailand dan Korea Selatan

Dalam usaha meraih medali emas, Rahmat Erwin Abdullah mencatat total angkatan 366kg dengan rincian snatch 160kg, dan clean & jerk 206kg. Ia berhasil mengalahkan lifter asal Thailand yang merebut medali perak, Weeraphon Wichuma, dengan total angkatan 365 kg. Sementara itu, medali perunggu didapat atlet Korea Utara, Chong Song Ri, yang mengangkat beban seberat 357kg.

Berkat kemenangan ini, peringkat kontingen Indonesia di klasemen sementara perolehan medali Asian Games 2026 melesat tajam. Tak tanggung-tanggung, ranking kontingen Indonesia melesat lima posisi dari peringkat 19 ke 14 dunia!

Sekarang harapannya, atlet-atlet Indonesia yang lain bisa mengikuti jejak Rahmat Erwin Abdullah. Kontingen Indonesia di Asian Games 2026 ditargetkan meraih empat medali emas.

 

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