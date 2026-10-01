Nurisa Dian Ashrifah Cetak Sejarah Emas Pertama Panahan di Asian Games, Bawa Indonesia Lampaui Target!

Nurisa Dian Ashrifah Cetak Sejarah Emas Pertama Panahan di Asian Games, Bawa Indonesia Lampaui Target! (Dok)

JAKARTA - Atlet panahan Indonesia Nurisa Dian Ashrifah berhasil meraih medali emas pada Asian Games Aichi-Nagoya 2026. Raihan medali ini juga menjadi sejarah baru.

1. Emas Pertama Panahan di Asian Games

Pasalnya, ini merupakan medali emas pertama panahan Indonesia di Asian Games. Medali bersejarah itu diraih Nurisa Dian Ashrifah pada nomor compound individual putri.

Pada laga final di Okazaki Chuo Sogo Park Multipurpose Square, Jepang, Kamis (1/10/2026), ia mengalahkan wakil Filipina Amaya Amparo Cojuangco. Nurisa Dian Ashrifah menang dengan skor 139-137.

Nurisa Dian Ashrifah

Kemenangan Nurisa Dian Ashrifah ini membuat Kontingen Indonesia meraih 5 medali emas pada Asian Games 2026. Jumlah tersebut melampaui target 4 medali emas di Asian Games 2026.

Empat medali emas sebelumnya diraih atlet panjat tebing Desak Made Rita di nomor speed putri, tim bulu tangkis putra, disusul Rahmat Erwin Abdullah di cabor angkat besi kelas 65 kg, serta Leo Carnando/Daniel Marthin dari nomor ganda putra bulu tangkis.