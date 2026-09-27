Presiden Prabowo Langsung Video Call Rahmat Erwin Abdullah Usai Raih Emas Asian Games 2026 dan Pecahkan Rekor Dunia

JAKARTA – Presiden Republik Indoneisa (RI), Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat secara langsung melalui sambungan video call kepada atlet angkat besi andalan Indonesia, Rahmat Erwin Abdullah. Pasalnya Erwin sukses mempersembahkan medali emas pada ajang Asian Games 2026 di Aichi-Nagoya, Jepang, pada Sabtu 26 September 2026.

1. Momen Kehangatan

Momen kebersamaan tersebut dibagikan melalui akun Chef de Mission (CdM) Asian Games 2026 @cdm.asiangames2026 di Instagram. Dalam video tersebut, Prabowo dan Rahmat tampak berbincang hangat melalui sambungan video call.

Prabowo menanyakan kondisi Rahmat dan keluarganya setelah atlet asal Indonesia itu berhasil mempersembahkan medali emas.

"Sudah pak, alhamdulillah keluarga nonton di Makassar," kata Rahmat pada awal video saat ditanya soal kabar baik medali emas Asian Games 2026 yang diraihnya di Aichi-Nagoya, dikutip Minggu (27/9/2026).

"Kamu sudah berkeluarga?" tanya Prabowo.

"Sudah pak, Alhamdulillah," jawab Rahmat.

"Anakmu berapa? Laki-laki atau perempuan?" tanya Prabowo lagi.

"Alhamdulillah, laki-laki pak," jawab Rahmat lagi.

"Bangga dia sama kamu ya," kata Prabowo.

"Alhamdulillah," ujar Rahmat.

Lifter Indonesia, Rahmat Erwin Abdullah raih medali emas SEA Games 2025. (Foto: NOC Indonesia/Koko)

2. Perjuangan Gemilang

Dalam percakapan tersebut, Prabowo juga menyampaikan apresiasi kepada Rahmat yang berhasil membuat lagu Indonesia Raya kembali berkumandang di Jepang melalui prestasinya di Asian Games 2026.