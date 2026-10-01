Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Erick Thohir Minta Atlet Bulu Tangkis dan Angkat Besi Mulai Fokus Olimpiade 2028 Usai Raih Emas Asian Games

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 01 Oktober 2026 |13:01 WIB
Erick Thohir Minta Atlet Bulu Tangkis dan Angkat Besi Mulai Fokus Olimpiade 2028 Usai Raih Emas Asian Games
Erick Thohir Minta Atlet Bulu Tangkis dan Angkat Besi Mulai Fokus Olimpiade 2028 Usai Raih Emas Asian Games (Cikal Bintang)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir meminta tim bulu tangkis dan angkat besi bersiap menyambut Olimpiade 2028. Pemerintah siap mendukung para atlet untuk menghadapi Olimpiade 2028. 

Hal itu diungkapkan Erick Thohir saat menyambut kepulangan rombongan atlet bulu tangkis dan angkat besi seusai mengharumkan nama bangsa di Asian Games 2026. Mereka tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada Kamis (1/10/2026) dini hari. 

1. Emas di Asian Games

Erick memberikan apresiasi atas perjuangan para atlet Indonesia di Asian Games Aichi-Nagoya 2026. Bulu tangkis bahkan berhasil melampaui target dengan torehan dua medali emas, satu perak, dan tiga perunggu.

Dua medali emas tersebut dipersembahkan dari nomor beregu putra serta pasangan ganda putra, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin. Sementara itu, angkat besi memenuhi target dengan menyumbangkan satu emas dan satu perunggu.

Medali emas angkat besi diraih Rahmat Erwin Abdullah dari kelas 75 kilogram putra. Rahmat mencatatkan total angkatan 366 kilogram, sedangkan medali perunggu dipersembahkan Luluk Diana Tri Wijayana dari kelas 49 kilogram putri dengan total angkatan 191 kilogram.

Erick Thohir sambut atlet angkat besi usai Asian Games 2026 (Cikal Bintang)
Erick Thohir sambut atlet angkat besi usai Asian Games 2026 (Cikal Bintang)

2. Mulai Fokus Olimpiade 2028

Meski menyambut positif pencapaian tersebut, Erick mengingatkan para atlet agar tidak berpuas diri. Dia meminta perhatian mulai dialihkan kepada persiapan menuju Olimpiade Los Angeles 2028.

"Tapi tentu, saya sudah sampaikan bonus-bonusnya ditabung. Dan saya juga sampaikan, sekarang kita mulai fokus Olimpiade. Tahun 2028 waktu yang tidak terasa. Nah tentu, SEA Games menjadi sasaran antara," kata Erick kepada awak media di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Kamis (1/10/2026).

Untuk mendukung persiapan menuju kompetisi berikutnya, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) telah menyiapkan alokasi anggaran untuk program pemusatan latihan. Program tersebut diarahkan untuk mendukung persiapan atlet menghadapi Olimpiade Los Angeles 2028 dan SEA Games Malaysia 2027.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/01/43/3245279/nurisa_dian_ashrifah-k9o2_large.jpeg
Nurisa Dian Ashrifah Cetak Sejarah Emas Pertama Panahan di Asian Games, Bawa Indonesia Lampaui Target!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/01/43/3245264/nurisa_dian_arshifah-vfJU_large.jpg
Profil Nurisa Dian Ashrifah, Pemanah yang Sumbang Emas ke-5 Indonesia di Asian Games 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/01/43/3245249/klasemen_medali_asian_games_2026_setelah_nurisa_dian_ashrifah_raih_emas_noc_indonesia_naif_muhammad-LcpP_large.jpg
Klasemen Medali Asian Games 2026 Setelah Nurisa Dian Ashrifah Sumbang Emas: Indonesia Tempel Malaysia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/01/43/3245240/cdm_asian_games_2026_todotua_pasaribu-D2Rj_large.jpg
CdM Bersyukur Indonesia Capai Target 4 Emas di Asian Games 2026, Tegaskan Perjuangan Belum Selesai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/01/43/3245243/nurisa_dian_ashrifah_meraih_medali_emas_ke_5_bagi_indonesia_di_asian_games_2026_kemenpora-QTex_large.jpg
BREAKING NEWS: Nurisa Dian Ashrifah Sumbang Emas Ke-5 Indonesia di Asian Games 2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/01/43/3245234/erick_thohir-SB1I_large.jpg
Erick Thohir Ungkap Presiden Prabowo Terharu Atlet Indonesia Berhasil Kibarkan Merah Putih di Asian Games 2026
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement