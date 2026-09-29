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Mengenal Teqball, Cabor Baru di Asian Games 2026

Niken Wulandari , Jurnalis-Selasa, 29 September 2026 |01:04 WIB
Mengenal Teqball, Cabor Baru di Asian Games 2026
Mengenal Teqball yang jadi cabang olahraga baru di Asian Games 2026 (Foto: NOC Indonesia)
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MENGENAL olahraga Teqball cukup menarik untuk diulas. Sebab, ini adalah cabang olahraga (cabor) baru di Asian Games 2026.

Teqball menjadi salah satu dari lima cabang olahraga yang debut pada Asian Games 2026. Empat lainnya adalah padel, selancar, BMX freestyle (sepeda), dan MMA (mixed martial arts/bela diri gaya campuran).

Sumaya beraksi di cabor teqball Asian Games 2026 (Foto: NOC Indonesia)
Sumaya beraksi di cabor teqball Asian Games 2026 (Foto: NOC Indonesia)

Indonesia turut mengukir prestasi pada debut Teqball di pertandingan Asian Games 2026. Pada nomor tunggal putri, Sumaya berhasil membawa pulang medali perak.

Tidak hanya itu, di nomor tunggal putra medali perunggu berhasil diraih oleh Yoga Ardika Putra. Lantas, apa itu Teqbal? Bagaimana aturan dan cara mainnya?

1. Apa itu Teqball?

Dilansir dari laman resmi milik Teqball Indonesia, Teqball merupakan cabang olahraga yang mengusung dasar permainan sepakbola. Tapi, olahraga ini dimainkan di atas meja khusus dengan permukaan melengkung (Teq).

Teqball sendiri pertama kali diciptakan di Hungaria pada 2012. Tiga orang penggemar sepakbola, yakni mantan pemain Gábor Borsányi, pengusaha György Gattyán, dan ilmuan komputer Viktor Huszár, memprakarsai lahirnya olahraga satu ini.

Permainan Teqball dimainkan oleh dua pemain dalam format tunggal atau antara tiga hingga empat pemain dalam format ganda. Pemain dalam olahraga ini diperbolehkan menggunakan seluruh anggota tubuh untuk memainkan bola kecuali tangan. 

 

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