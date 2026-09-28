Hasil Timnas Voli Indonesia vs Kirgistan di Asian Games 2026: Farhan Halim Dkk Menang 3-0!

TIMNAS Voli Putra Indonesia melibas Kirgistan 3-0 di laga kedua preliminary round pool B Asian Games Aichi-Nagoya 2026. Pertandingan itu digelar di Okazaki Chuo Sogo Park Gymnasium, Aichi, Jepang pada Senin (28/9/2026) pagi WIB.

Timnas Voli Putra Indonesia yang bermain trengginas berhasil menang tiga set tanpa balas dengan skor 27-25, 25-21, dan 25-15. Kemenangan ini mengobati hasil buruk yang didapat pada laga pertama setelah kalah dari Thailand (2-3).

Timnas Voli Indonesia menang 3-0 atas Kirgistan di Asian Games 2026 pagi ini. (Foto: instagram/@indonesian_volleyball)

Jalannya Pertandingan

Timnas Voli Putra Indonesia langsung tancap gas sejak set pertama. Tim besutan Reidel Toiran itu mengandalkan pukulan spike untuk meruntuhkan pertahanan Kirgistan.

Namun, Kirgistan tampil solid sepanjang awal set pertama. Pengembalian bola mereka membuat Timnas Voli Putra Indonesia sedikit kewalahan.

Walau demikian, Indonesia akhirnya berhasil memastikan kemenangan atas Kirgistan dengan skor 27-25 di set pertama. Berlanjut pada set kedua, Hendra Kurniawan dan kolega meningkatkan intensitas serangan.

Kombinasi pukulan spike dan dig yang impresif membuat Indonesia mengontrol permainan. Sementara itu, Kirgistan kesulitan mengembangkan permainan.