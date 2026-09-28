Profil Putri KW, Tunggal Putri Indonesia yang Tampil di Asian Games 2026

PROFIL Putri KW menarik untuk diulas. Sebagai salah satu tunggal putri andalan Indonesia, perjalanan karirnya di lapangan bulu tangkis patut untuk diketahui lebih jauh. Terlebih, ia baru saja tampil di Asian Games 2026.

Di ajang tersebut nama Putri masuk dalam skuad tunggal putri bersama dengan Thalita Ramadhani Wiryawan. Keduanya turun di nomor beregu dan perorangan pada cabang olahraga (cabor) bulu tangkis Asian Games 2026.

1. Biodata Putri KW

Putri Kusuma Wardani atau yang akrab dengan sapaan Putri KW, lahir di Tangerang pada 20 Juli 2002. Pebulu tangkis berdarah Depok ini memiliki tinggi badan 170 cm dan bermain dengan tangan kanan.

Putri sudah mengenal bulu tangkis pada usianya yang ke 8 tahun. Ia memulai perjalanan kariernya bersama dengan Arhat Club/Putra Manunggal, lalu masuk Pelatnas PBSI pada 2017. Kini, sang pemain berada di tingkat utama nomor tunggal putri dan tercatat sedang membela Exist Badminton Club.

Julukan “KW” yang melekat pada Putri ternyata punya cerita tersendiri. Nama itu muncul saat ia bergabung dengan PB Exist ketika tulisan "Putri KW" dicetak pada jersey pertandingannya.

Sejak saat itu, panggilan tersebut terus dipakai hingga sekarang. Di luar lapangan, Putri dikenal cukup tertutup soal kehidupan pribadi. Tak heran, informasi tentang dirinya di luar dunia bulu tangkis tidak sebanyak kisah perjalanan karirnya.