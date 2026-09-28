Lolos Final Asian Games 2026, Leo/Daniel Siap Menggila demi Kawinkan Medali Emas

Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin siap menggila di final cabang olahraga (cabor) bulu tangkis Asian Games 2026 nomor perorangan (Foto: NOC Indonesia)

ICHINOMIYA – Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin siap menggila di final cabang olahraga (cabor) bulu tangkis Asian Games 2026 nomor perorangan. Apalagi, mereka bertekad mengawinkan medali emas yang juga diraih di nomor beregu.

Dalam laga semifinal, Leo/Daniel meraih kemenangan Korea Selatan Kim Won-ho/Seo Seung-jae dengan poin 21-11 dan 21-14. Tentunya itu menjadi modal bagus untuk babak final.

Sementara, di partai puncak, Leo/Daniel bakal bersua Liang Weikeng/Wang Chang. Duel akan digelar di Ichinomiya Municipal Gymnasium, Ichinomiya, Jepang, Selasa 29 September 2026 siang WIB.

1. Semaksimal Mungkin

Leo mengatakan akan mempersiapkan diri dengan semaksimal mungkin untuk laga final. Pasalnya, ia dan Daniel ingin meraih prestasi tambahan untuk Tim Indonesia.

"Di final harapannya bisa bermain lebih bagus lagi dan harus menjaga ekspektasinya," kata Leo dalam keterangannya, Senin (28/9/2026).