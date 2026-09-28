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Klasemen Sementara Perolehan Medali Asian Games 2026, Senin 28 September 2026 Pukul 12.00 WIB: Indonesia Ungguli Singapura!

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 28 September 2026 |12:16 WIB
Klasemen Sementara Perolehan Medali Asian Games 2026, Senin 28 September 2026 Pukul 12.00 WIB: Indonesia Ungguli Singapura!
Alwi Farhan sumbang medali perunggu bagi Indonesia di Asian Games 2026. (Foto: Humas PP PBSI)
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KLASEMEN sementara perolehan medali Asian Games 2026, Senin (28/9/2026) hingga pukul 12.00 WIB akan diulas Okezone. Kontingen Indonesia untuk sementara menempati posisi 14 klasemen dengan 2 emas, 5 perak dan 20 perunggu.

Hari ini hingga pukul 12.00 WIB, kontingen Indonesia mengamankan tiga medali perunggu tambahan. Medali itu didapat dari Jasmine Azzahra Setyobudi di cabang olahraga balap sepeda nomor women's cycling BMX racing, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri dari cabang olahraga bulu tangkis nomor ganda putra dan Alwi Farhan (bulu tangkis, tunggal putra).

Alwi Farhan sumbang medali perunggu bagi Indonesia di Asian Games 2026. (Foto: Humas PP PBSI)
Alwi Farhan sumbang medali perunggu bagi Indonesia di Asian Games 2026. (Foto: Humas PP PBSI)

1. Indonesia Ditempel Ketat Singapura

Efek belum mendapatkan medali emas tambahan, kontingen Indonesia belum beranjak dari posisi 14. Posisi 14 ini ditempati Indonesia sejak Sabtu 26 September 2026 atau setelah Rahmat Erwin Abdullah meraih medali emas dari cabang olahraga angkat besi kelas 75kg.

Indonesia ditempel ketat Singapura di posisi 15 dengan 2 emas, 5 perak dan 3 perunggu. Meski begitu, kontingen Indonesia masih berpeluang menambah pundi-pundi medali emas mereka.

Selasa, (29/9/2026), Indonesia akan turun di dua nomor final cabang olahraga bulu tangkis. Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah (ganda campuran) dan Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin (ganda putra) akan turun di nomor tersebut

Amri/Nita akan menantang unggulan kedua asal China, Jiang Zhenbang/Wei Yaxin. Sementara itu, Leo/Daniel bersua unggulan ketiga asal China, Liang Wei Keng/Wang Chang.

Indonesia membutuhkan medali emas dari keduanya demi menunaikan target yang dibebankan pemerintah kepada Tim Indonesia. Tim Indonesia ditargetkan merebut empat medali emas di Asian Games 2026.

 

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