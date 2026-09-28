Jadwal Final Bulu Tangkis Asian Games 2026: Indonesia Siap Tambah 2 Emas dari Amri/Nita dan Leo/Daniel

AICHI – Dua wakil Indonesia, Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah dan Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin memastikan diri lolos ke final cabang olahraga (cabor) bulu tangkis nomor individu Asian Games 2026. Rangkaian pertandingan perebutan medali emas itu dijadwalkan berlangsung di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, Aichi, Jepang, pada Selasa, 29 September 2026 mulai pukul 09.00 WIB.

Ya, Kontingen Indonesia berhasil meloloskan dua wakil andalannya ke babak final. Itu berarti ada peluang tim Merah-Putih meraih dua medali emas tambahan!

1. Dua Wakil Indonesia Lolos ke Final

Tiket final pertama diraih ganda campuran Indonesia, Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah usai menampilkan performa luar biasa di babak semifinal. Berlaga pada Senin (28/9/2026) pagi WIB, Amri/Nita secara mengejutkan sukses menaklukkan wakil kuat asal China sekaligus unggulan pertama, Feng Yan Zhe/Huang Dong Ping, lewat kemenangan dua gim langsung 21-12, 21-14.

Prestasi serupa juga ditorehkan ganda putra Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin yang turut melesat ke partai final. Pasangan berjuluk The Babies ini secara gemilang memulangkan unggulan pertama asal Korea Selatan, Kim Won Ho/Seo Seung Jae, juga dengan dua gim langsung lewat skor meyakinkan 21-11, 21-14.

Amri Syahnawi/ Nita Violina. (Foto: PBSI)

2. Tantangan Berat di Final

Pada babak puncak esok hari, Amri/Nita akan menghadapi ujian berat melawan unggulan kedua asal China, Jiang Zhen Bang/Wei Ya Xin. Walau belum pernah berjumpa sebagai pasangan baru, Amri dan Nita sempat menghadapi lawan serupa saat berpasangan dengan partner terdahulu mereka.

Sementara itu, Leo/Daniel akan menantang pasangan unggulan ketiga asal China, Liang Wei Keng/Wang Chang. Rekor pertemuan tidak memihak wakil Indonesia karena dari empat bentrokan sebelumnya, Leo/Daniel baru mencatatkan satu kemenangan saja, termasuk kekalahan di 16 besar Australia Open 2026.