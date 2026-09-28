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Kisah Haru Rahmat Erwin, Lifter Indonesia Peraih Back To Back Medali Emas Asian Games 2022 dan 2026

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Senin, 28 September 2026 |16:40 WIB
Kisah Haru Rahmat Erwin, Lifter Indonesia Peraih Back To Back Medali Emas Asian Games 2022 dan 2026
Kisah Haru Rahmat Erwin, Lifter Indonesia Peraih Back To Back Medali Emas Asian Games 2022 dan 2026 (NOC Indonesia)
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JAKARTA - Kisah haru Rahmat Erwin, lifter Indonesia peraih back to back medali emas Asian Games 2022 dan 2026 menarik diulas. Ia mampu mengharumkan nama bangsa dalam ajang multievent 4 tahunan tersebut. 

1. Back to Back Emas Asian Games

Pada Asian Games 2026, Rahmat Erwin Abdullah, mencatatkan angkatan terbaik di kelas 75 kg saat bertanding di Nagoya City Trade and Industry Center, Nagoya, Jepang pada Sabtu (26/9/2026). 

Secara total, Rahmat berhasil mengangkat beban seberat 366 kg dengan rincian snatch 160 kg, dan clean & jerk 206 kg. Ini merupakan angkatan terbaik di kelas 75 kg Asian Games Aichi-Nagoya 2026.

Lifter Indonesia Rahmat Erwin raih emas Asian Games 2026 (NOC Indonesia)
Lifter Indonesia Rahmat Erwin raih emas Asian Games 2026 (NOC Indonesia)

Rahmat berhasil merebut medali emas setelah unggul dari wakil Thailand, Weeraphon Wichuma. Atlet asal Thailand itu mendapat medali perak setelah mengangkat total beban seberat 365 kg.

Tak hanya meraih medali emas, atlet berusia 25 tahun itu juga memecahkan 2 rekor dunia. Ia memecahkan rekor dunia di angkatan clean & jerk. Sementara itu, satu rekor dunia lagi yang dipecahkan adalah total angkatan. Secara total, Rahmat Erwin Abdullah berhasil mengangkat beban seberat 366 kg dengan rincian snatch 160 kg, dan clean & jerk 206 kg. 

Rahmat Erwin mengaku bersyukur dapat meraih medali emas pada Asian Games 2026. 

“Alhamdulillah, sangat bersyukur sekali. Sebenarnya bukan tenang, tapi fokus. Saya juga deg-degan,” kata Rahmat dikutip dari rilis resmi Komite Olimpiade Indonesia (NOC Indonesia).

 

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